Stars setzen auf Transparent-Looks bei den Golden Globes

Die Golden Globes 2026 lieferten am Sonntag im Beverly Hilton in Beverly Hills nicht nur Trophäen, sondern auch ultraverführerische Transparent-Looks. Auf dem roten Teppich machten Stars wie Jennifer Lawrence (35), Jennifer Lopez (56) und Justine Lupe (36) gemeinsam mit ihren Glam-Teams deutlich: Nacktkleider sind der Trend des Abends. Die Die Tribute von Panem-Berühmtheit präsentierte eine maßgeschneiderte Givenchy-Kreation und auch "Nobody Wants This"-Star Justine reihte sich mit einem verführerischen lachsfarbenen Naked Dress mit Fransen in die Riege der Hingucker ein.

J.Lo kam in Vintage von Jean-Louis Scherrer. Die "Let's Get Loud"-Interpretin zeigte in einem zarten Mesh-Kleid mit auffälliger Rüschenschleppe ihre trainierte Figur. Braune, genähte Verzierungen zogen Linien über ihre Kurven und ließen ihren durchtrainierten Bauch durchscheinen. Komplettiert wurde das Ensemble von einer eleganten Hochsteckfrisur, dezentem Schmuck und einer glitzernden Clutch.

Ebenso viel Haut zeigte Sängerin Lisa (28) in ihrem Naked Dress. Ein schwarzer Hauch von Nichts fiel in sanften Zügen von den Schultern herab. Wednesday-Star Jenna Ortega (23) und Teyana Taylor (35) hingegen zeigten in beeindruckenden Kleidern mit verzückenden Cut-outs viel Haut. Zudem setzte die für ihre Darstellung in "One Battle After Another" Nominierte ihren unteren Rücken mit einer funkelnden Schleife in Szene.

Anzeige Anzeige

Getty Images Jennifer Lawrence bei den Golden Globes 2026

Anzeige Anzeige

Getty Images Justine Lupe bei den 83. Golden Globe Awards in Beverly Hills, Januar 2026

Anzeige Anzeige

Getty Images Jennifer Lopez bei den Golden Globe Awards 2026

Getty Images Sängerin Lisa bei den Golden Globes in Beverly Hills

Imago Serienstar Jenna Ortega bei den Golden Globe Awards 2026

Getty Images Teyana Taylor bei den 83. Golden Globe Awards