Dank KI: Samira Cilingir stellt Leistenbruch bei sich fest

Reality-TV-Star Samira Cilingir macht ihren Fans Sorgen: In einer Reihe von Clips in ihrer Instagram-Story erzählte sie, dass sie seit Wochen unter starken Unterleibsschmerzen leidet. Besonders wenn sie sich mehr bewegt, werde es schlimm, sagt sie, ob beim Springen oder wenn sie die Schlitten ihrer Kinder zieht. "Ich habe gestern so Schmerzen gehabt", berichtete Samira und erklärte, die Beschwerden träten vor allem links auf. Die Schmerzen begleiten sie nach eigenen Worten seit November. Nach einem intensiven Austausch mit der Künstlichen Intelligenz ChatGPT zieht sie nun Konsequenzen: "Ich muss auf jeden Fall zum Arzt gehen, wir gehen davon aus, dass es ein Leistenbruch ist", so Samira auf Instagram.

In ihrer Story schilderte die Influencerin, dass sich die Beschwerden bei Sport sofort bemerkbar machen und "immer in den Rücken rein" ziehen. Sie habe sich außerdem an eine frühere Diagnose erinnert: Während der Schwangerschaft mit ihrer Tochter Medina hatte sie eine Symphysenlockerung, die ihrer Einschätzung nach eine Rolle spielen könnte. Samira sagt, sie habe "viel mit ChatGPT gesprochen" und dort detailliert ihre Symptome geschildert. "Er meinte auch, es klingt sehr dringlich und ich soll zum Arzt gehen", zitierte sie den Rat, dem sie nun folgen will. Eine ärztliche Untersuchung stehe unmittelbar an, um zu klären, was hinter den anhaltenden Schmerzen steckt und ob tatsächlich ein Leistenbruch vorliegt.

Privat zeigt sich Samira sonst gerne aktiv und nahbar, teilt Familienmomente mit ihren Kindern und nimmt ihre Community mit in den Alltag. Gerade die Szenen im Schnee, bei denen sie die Schlitten der Kinder zog, gehören bei ihr eigentlich dazu – umso mehr beunruhigte sie, dass ausgerechnet solche Aktivitäten ihr nun wehtun. Die Reality-TV-Bekanntheit sucht in solchen Situationen oft den direkten Austausch mit ihren Followern und spricht offen darüber, wenn sie an Grenzen stößt. Dass sie dabei auch digitale Ratschläge einholt und transparent macht, wie sie Entscheidungen trifft, gehört zu ihrer Art, die Online-Gemeinschaft möglichst eng mitzunehmen.

Instagram / samira.bne Samira Cilingir, 2025

Instagram / samira.bne Samira Cilingir, April 2025

Instagram / samira.bne Samira Cilingir mit ihren Kindern Malik und Medina im Februar 2025