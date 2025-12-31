Abnehmspritze? Pietro Lombardi fühlt sich "sehr unwohl"

Pietro Lombardi (33) lässt seine Fans tief in sein Seelenleben blicken. In einer emotionalen Instagram-Fragerunde gestand der DSDS-Gewinner von 2011 offen ein, dass er sich in seinem Körper nicht mehr wohlfühlt. "Ja, ich fühle mich sehr unwohl in meinem Körper, aber ich werde und muss etwas ändern", so der Sänger zu seinen Followern. Schon seit Längerem kämpft er mit Gewichtsproblemen. Der dreifache Vater erklärte Anfang Dezember in einer Instagram-Story: "Ich habe in den letzten drei, vier Monaten wirklich 15 Kilo zugenommen." Besonders belastend für den Kölner: Er hatte regelrechte Fressattacken, die er nicht kontrollieren konnte. Trotz des Wissens, dass Sport und gesunde Ernährung das Beste für seinen Körper wären, funktioniere es manchmal einfach nicht wie gewünscht.

Angesichts seiner Verzweiflung denkt Pietro nun über drastische Maßnahmen nach. "Ich habe sogar schon über die Abnehmspritze nachgedacht", verriet er in der Fragerunde. Diese Überlegung kommt nicht von ungefähr: Der Sänger habe in seinem Umfeld positive Erfahrungen mit den umstrittenen Präparaten mitbekommen. Die Liste deutscher Prominenter, die offen über die Nutzung von Abnehmspritzen sprechen, wächst stetig. Oliver Pocher (47) beispielsweise hat mit dem Medikament Mounjaro beeindruckende Erfolge erzielt. Der Comedian nahm innerhalb von dreieinhalb Monaten fast 16 Kilo ab und sprach offen über seine Erfahrungen. "Ich war ziemlich schnell dabei, die Spritzen auszuprobieren", erklärte Oliver in seinem Podcast Die Pochers! Frisch recycelt. Auch TV-Millionär Robert Geiss (61) schwört auf die Wirkung von Ozempic und nahm damit etwa zwölf Kilo ab, wie der Express berichtet.

Doch die Abnehmspritze ist nicht ohne Risiken, wie prominente Beispiele zeigen. Besonders alarmierend ist der Fall von Robbie Williams (51), der öffentlich über schwerwiegende Nebenwirkungen berichtet. "Mir fällt auch auf, dass meine Sehkraft nicht mehr so gut ist", warnte der britische Popstar in der Sun. Bei Konzerten könne er die Gesichter seiner Fans nicht mehr erkennen, und bei einem Football-Spiel seien die Spieler nur noch "Flecken auf dem grünen Feld" gewesen. Die Europäische Arzneimittelagentur (EMA) hat bereits reagiert und Sehstörungen als offizielle Nebenwirkung von Semaglutid eingestuft. Ob Pietro letztendlich zur Abnehmspritze greifen wird, bleibt abzuwarten. Dass die Pfunde nicht ganz ohne Ernährungsumstellung und Aktivitäten purzeln, ist ihm klar. Er nehme sich fest vor, "mehr Sport" zu machen", so Pietro.

Anzeige Anzeige

IMAGO / Gartner Pietro Lombardi, Sänger

Anzeige Anzeige

Imago Pietro Lombardi, Sänger

Anzeige Anzeige

Collage: Imago, RTL II Collage: Oliver Pocher und Robert Geiss nehmen ebenfalls die Abnehmspritze