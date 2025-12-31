Wieder blond: Ellen DeGeneres kehrt zu altem Look zurück

Ellen DeGeneres (67) hat in Montecito, Kalifornien, ihr Comeback als Blondine gefeiert – und das nur ein Jahr nach ihrer grauen Haarverwandlung. Am 27. Dezember zeigte die ehemalige Talkshow-Moderatorin ihren frischen, spikigen Platin-Look mit ein paar Highlights bei einem seltenen Auftritt an der Küste, wie Fotos bei E!News zeigen. Dazu trug sie Bluejeans, ein weißes T-Shirt, eine grüne Jacke und cremefarbene Sneaker – lässig, aber unübersehbar. Die Entertainerin war für Besorgungen in der Stadt unterwegs, nachdem sie seit dem Frühjahr 2024 mit Ehefrau Portia de Rossi (52) in England lebt. Der neue alte Look erinnert an ihre markante Signaturfrisur, mit der sie über Jahre hinweg auf der Bühne stand und die Fans weltweit prägte.

Der Wechsel zurück zur hellen Mähne folgt auf eine Phase, in der Ellen monatelang dunklere Töne trug – sogar im September, als sie gemeinsam mit Portia die Eröffnung des RH Paris besuchte. Ihre Auftritte in Kalifornien sind seit dem Umzug rar, umso größer ist die Aufmerksamkeit, wenn die Moderatorin in ihrem früheren Heimatrevier gesichtet wird. In England haben Ellen und Portia zuletzt ihr Anwesen in den Cotswolds verkauft und sich in der Nähe neu eingerichtet, um bessere Bedingungen für die Tiere der Schauspielerin zu schaffen. "Wir brauchten ein Zuhause mit einer Reitanlage und Weiden", erklärte Ellen dem Wall Street Journal im Juli. Gegenüber BBC-Moderator Richard Bacon (50) schwärmte sie zudem von ihrer neuen Umgebung: "Es ist absolut wunderschön. Die Dörfer, die Architektur – alles ist charmant, und das Leben ist einfacher", sagte sie.

Abseits von roten Teppichen genießen beide das Landleben in vollen Zügen, auch wenn zuletzt immer wieder mal Gerüchte zu einer möglichen Rückkehr in die USA die Runde machten. Portia verbringt viel Zeit mit ihren Pferden, während Ellen sichtbar Freude daran hat, den Rhythmus abseits des Showbetriebs zu entdecken. In ihrem Umfeld gelten gemeinsame Auszeiten im Grünen, gemütliche Pub-Besuche in den Dörfern der Cotswolds und Spaziergänge mit den Hunden längst als fester Bestandteil ihres Alltags. Der enge Draht zu ihren Vierbeinern, die ruhigen Routinen im Dorf und die kleine, aber eingeschworene Community vor Ort geben dem Paar ein Zuhausegefühl, das sie sichtbar schätzen – ob im Sattel, auf Feldwegen oder bei entspannten Abenden daheim.

Getty Images Ellen DeGeneres, US-amerikanische TV-Bekanntheit

Instagram / ellendegeneres Ellen DeGeneres zeigte sich neben Sean Hayes mit dunklem Haar, 2025

Instagram / ellendegeneres Ellen DeGeneres und Portia de Rossi, Dezember 2024