In 76 Ländern Nummer 1: "Stranger Things" dominiert Netflix

Seit dem zweiten Weihnachtsfeiertag herrscht bei Netflix Ausnahmezustand: Am 26. Dezember hat der Streamingdienst den zweiten Teil der fünften Staffel von Stranger Things veröffentlicht – und die Fans haben die drei neuen Folgen förmlich verschlungen. Innerhalb weniger Tage katapultierte sich die Mysteryserie mit Millie Bobby Brown (21), Noah Schnapp (21) und Sadie Sink (23) wieder ganz nach oben in die Charts und steht aktuell in beeindruckenden 76 Ländern auf Platz 1, so Flixpatrol. In Deutschland dominiert die Clique aus Hawkins damit erneut die Streaming-Listen, während weltweit Millionen darauf warten, wie der Kampf gegen Vecna weitergeht und wie das Abenteuer um Elf und ihre Freunde endgültig endet.

In den frischen Episoden rücken Elf, Will, Max und der Rest der Hawkins-Clique Vecna stärker denn je in den Fokus. Das Rätsel um das mysteriöse Upside Down ist geklärt, die wahre Natur der bedrohlichen Dimensionen liegt offen, und der Teenager-Trupp schmiedet einen waghalsigen Plan, um sowohl das Upside Down als auch die Abyss-Welt ein für alle Mal zu zerstören. Während "Stranger Things – Staffel 5, Teil 2" die Charts anführt, reihen sich Titel wie Emily in Paris, "Red Road" oder die Doku "Sean Combs: The Reckoning" dahinter ein. Der Hype dürfte weiter anhalten, denn das große Finale landet in Deutschland in der Nacht vom 31. Dezember auf den 1. Januar um 2 Uhr bei Netflix – mit einer extralangen Abschlussfolge von 128 Minuten.

Für viele Fans fühlt sich der aktuelle Run wie der emotionale Endspurt einer langen gemeinsamen Reise an. Seit Jahren fiebern Zuschauer mit den Jugendlichen aus Hawkins mit, erleben ihre ersten Lieben, zerbrechliche Freundschaften und stille Momente, in denen sie trotz aller Monster plötzlich nur ganz normale Teenager sind. Besonders die enge Verbundenheit von Figuren wie Elf und Max oder die gewachsene Freundschaft rund um Will berührt das Publikum immer wieder. Während nun alle Blicke auf den finalen Showdown gerichtet sind, schwelgen viele Zuschauer schon jetzt in Nostalgie – mit Erinnerungen an Abende, an denen sie gemeinsam mit ihren Liebsten vor dem Bildschirm saßen, um jede neue Folge "Stranger Things" zu verschlingen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Die Darsteller von "Stranger Things", November 2025

Anzeige Anzeige

Courtesy of Netflix Millie Bobby Brown, Finn Wolfhard und Noah Schnapp in "Stranger Things"

Anzeige Anzeige

Netflix Lily Collins als Emily Cooper in der fünften Staffel von "Emily in Paris"