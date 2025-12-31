Hingucker: Heidi Klum oben ohne im Liebesurlaub mit Tom

Während der Rest der Welt sich winterlich einhüllt, sorgt Heidi Klum (52) für heiße Temperaturen in St. Barths! Das deutsche Topmodel lässt wieder einmal alle Hüllen fallen und präsentiert ihren Körper am Traumstrand der Karibik-Insel. Die Modelmama beweist eindrucksvoll, dass sie auch nach über fünf Jahrzehnten noch immer eine absolute Granate ist. In einem kirschroten Bikini startete sie ihren Strandtag, doch das war nur der Anfang ihrer freizügigen Show. Schon nach wenigen Minuten ließ die Germany's Next Topmodel-Jurorin ihr Bikini-Oberteil fallen und spazierte nur mit weißer Sonnenbrille, String-Bikinihose und einer eleganten Perlenkette bekleidet ins türkisblaue Wasser. Fotos, die der Daily Mail vorliegen, zeigen, wie ihre Kette verführerisch über ihr Dekolleté baumelt – ein Anblick, der selbst die Paparazzi ins Schwärmen brachte. Heidi strahlte über das ganze Gesicht und genoss sichtlich jeden Moment ihrer Auszeit vom stressigen Showbusiness.

An Heidis Seite: ihr Ehemann Tom Kaulitz (36). In einer auffälligen Leoparden-Badehose machte der Tokio Hotel-Gitarrist eine ebenso gute Figur wie seine berühmte Frau. Das Traumpaar planschte ausgelassen in den Wellen und ließ sich von der warmen Karibik-Sonne verwöhnen. Die Liebe zwischen der ehemaligen "Project Runway"-Moderatorin und dem deutschen Rockstar begann im Frühling 2018. Bereits im Dezember desselben Jahres hielt Tom um Heidis Hand an, und nur sieben Monate später gaben sie sich das Ja-Wort. Nach einer privaten Zeremonie feierten sie groß in Capri, Italien. Tom übernahm dabei auch liebevoll die Rolle des Stiefvaters für Heidis vier Kinder aus früheren Beziehungen. Privat pflegen beide eine verspielte Liebessprache – auch abseits des Strands. Heidi teilt auf Instagram gern augenzwinkernde Momente, zuletzt zeigte sie ein Strandtuch mit Toms Gesicht. "Tom, ich habe heute ein Foto für dich", schrieb sie dazu und spielte auf ihren berühmten Spruch aus dem TV an.

Doch warum zeigt sich Heidi immer wieder so freizügig? Die Antwort lieferte sie bereits 2023 in einem Interview: "Ich fühle mich heute super wohl nackt. Bis zu dem Punkt, wo meine Kinder sagen: 'Mama, ich habe einen Freund zu Besuch'", erklärte sie damals gegenüber People. Sobald Besuch kommt, zieht sie ihr Oberteil an, aber wenn niemand da ist, gilt: "Sonne raus, Hintern raus!" Dahinter steckt jedoch eine durchdachte Strategie, wie Heidi verriet. "Ich mag einfach keine Bräunungsstreifen, weil ich so viele verschiedene Outfits trage. Ich möchte nirgendwo Träger-Abdrücke von Bräunungslinien haben. Das ist sehr strategisch", erklärte die vierfache Mutter ihre Philosophie. Besonders für ihre Auftritte bei America's Got Talent sei das wichtig gewesen, da sie meist hinter einem Tisch gesessen habe und hauptsächlich von der Taille aufwärts zu sehen gewesen sei. "Also suche ich nach etwas, das hier interessant ist", scherzte sie dabei und deutete auf ihre Oberweite. Ihre Fitness hält sie durch gesunde Ernährung und regelmäßigen Sport aufrecht, wie sie 2021 betonte: "Ich versuche, super gesund zu essen und mag es, fit zu sein und mich fit zu fühlen."

Anzeige Anzeige

Getty Images Heidi Klum illuminiert das Empire State Building zu Halloween in New York City

Anzeige Anzeige

Instagram / heidiklum Tom Kaulitz und Heidi Klum unter dem Mistelzweig, Dezember 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Heidi Klum und Tom Kaulitz bei der Bambi-Verleihung in München, 2025