Eurovision 2026: Buchmacher setzen dieses Land als Sieger

Kaum ist der Eurovision Song Contest 2026 angekündigt, sorgen die ersten Wettquoten für Aufsehen: Bereits Monate vor dem Wettbewerb sehen Buchmacher ein Land klar an der Spitze – Israel. Eurovision News veröffentlichte die Quoten auf der Plattform X. Israel wird aktuell eine Gewinnwahrscheinlichkeit von zehn Prozent eingeräumt. Schweden und die Ukraine folgen dicht dahinter, ebenso wie Finnland und Italien, die die Top fünf abrunden.

Die Einschätzungen der Wettanbieter sind allerdings nicht als endgültig anzusehen. Solche Zahlen spiegeln Trends und Erwartungen wider, die sich durch die anstehenden nationalen Vorentscheide und die Veröffentlichung der Songs drastisch ändern könnten. Dennoch zeugen die Quoten von einer gewissen Konstanz: Die aktuellen Spitzennationen haben in der Eurovision-Geschichte bereits häufiger starke Ergebnisse erzielt, und ihr erneutes Auftauchen in den Prognosen erklärt sich durch Erfahrungen aus der Vergangenheit.

Die endgültige Teilnehmerliste der Europäischen Rundfunkunion (EBU) hatte vor drei Wochen für viel Gesprächsstoff gesorgt: Nur 35 Länder sind in diesem Jahr dabei – so wenige wie seit mehr als zwei Jahrzehnten nicht. Besonders die Zulassung Israels erhitzte die Gemüter. Fünf Länder – Spanien, Irland, Island, Slowenien und die Niederlande – entschieden sich daraufhin für einen Boykott des Wettbewerbs. Auch Deutschland und der Gastgeber Österreich mischten sich in die Diskussion ein und sprachen sich klar für das Startrecht Israels aus.

