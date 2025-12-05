Herz-OP: Sohn ersetzt Norbert Rier bei Kastelruther Spatzen

Norbert Rier (65), der charismatische Frontmann der Kastelruther Spatzen, muss nach einer kürzlich erfolgten Herzoperation eine musikalische Pause einlegen, wie Spiegel berichtet. Die Fans der Volksmusikgruppe müssen sich jedoch nicht sorgen, denn Ersatz kommt aus der Familie: Sein 40-jähriger Sohn Alexander Rier übernimmt den Gesang während der traditionellen Weihnachtstour. Bereits am kommenden Donnerstag startet die Tournee in Grimma, jedoch in reduziertem Umfang. Eine vollständige Absage der Konzerte war nicht notwendig, wie Keyboarder Albin Gross erklärt: "Alexander kennt die Lieder in- und auswendig."

Fans und Bandmitglieder zeigen sich begeistert vom Einsatz Alexanders, der bereits seit seiner Kindheit mit der Musik der Spatzen vertraut ist. Die Mischung aus seinem jugendlichen Charme und dem Erbe seines Vaters sorgt für großen Zuspruch. Zudem wird spekuliert, dass sein Äußeres und die Ähnlichkeit zu Norbert das Gefühl vermitteln, als wäre die Zeit stehen geblieben. Aufgrund der gesundheitlichen Situation von Norbert wurden allerdings nicht nur mehrere Konzerte gestrichen, sondern auch alle geplanten Auftritte in Österreich aus dem Tourplan genommen, wie auf der Webseite der Band angekündigt wurde.

Norbert Rier befindet sich nach dem Eingriff weiterhin auf dem Weg der Genesung und teilte kürzlich eine ermutigende Nachricht aus dem Krankenhaus mit: "Es geht mir den Umständen entsprechend wirklich gut." Vor acht Jahren wurde dem Volksmusiksänger bereits eine künstliche Herzklappe eingesetzt, doch diesmal wählten die Ärzte eine biologische Alternative. In seiner Freizeit widmet sich Norbert der Zucht von Haflingern, was offenbar auch Alexander begeistert hat. Dass Vater und Sohn nicht nur ihre musische Leidenschaft teilen, sondern auch eine besondere Bindung zueinander pflegen, zeigt sich in Alexanders Bereitschaft, in dieser Zeit für ihn einzuspringen.

Collage: Getty Images, Imago Collage: Alexander Rier und Vater Norbert Rier

Getty Images/Mandl Die Kastelruther Spatzen bei der Aufzeichnung des "ZDF Fernsehgartens" 2013 in Kastelruth

IMAGO / HOFER Alexander Rier, April 2024

Getty Images Kastelruther Spatzen-Sänger Norbert Rier