Norbert Rier auf dem Weg der Besserung: Bühnen-Comeback nah?

Monatelang bangten Fans und Freunde um Norbert Rier, den beliebten Frontmann der Kastelruther Spatzen. Der Sänger hatte im vergangenen Sommer einen Schlaganfall erlitten und musste sich anschließend einer erneuten Herzoperation unterziehen. Seither war es still um den Musiker aus Südtirol, Konzerte wurden abgesagt, öffentliche Auftritte blieben aus. Jetzt gibt es aus seinem Umfeld vorsichtige Entwarnung: Gegenüber dem Portal Schlager.de heißt es, Norbert sei "auf einem ganz guten Weg der Besserung". Die Hoffnung wächst, dass der Sänger schon am 26. Februar in Hof wieder gemeinsam mit seinen Musikerkollegen auf der Bühne stehen könnte.

Laut einer Mitarbeiterin der Kultband verbessert sich der Zustand des Sängers derzeit von Tag zu Tag. "Er passt sehr auf sich auf, da es bei uns zurzeit sehr kalt ist, muss er fest aufpassen", erklärt sie und macht damit deutlich, wie behutsam Norbert seinen Weg zurück in den Alltag angeht. In den vergangenen Wochen habe er sich ganz bewusst ins Private zurückgezogen und viel Zeit zu Hause verbracht. Nach Angaben aus dem Büro der Kastelruther Spatzen war es ihm besonders wichtig, die Weihnachtszeit im Kreise seiner Liebsten zu erleben. Als nächster wichtiger Schritt steht nun eine Reha an, während im Umfeld der Band und in der großen Fangemeinde der vorsichtige Optimismus wächst, dass ein Auftritt in Hof tatsächlich Realität werden könnte.

Gerade in gesundheitlich schwierigen Zeiten spielt Familie für Norbert eine große Rolle. Bereits in der Vergangenheit betonte der volkstümliche Star immer wieder, wie sehr ihm die Unterstützung seiner Angehörigen und seiner langjährigen Bandkameraden hilft. In Interviews zeigte sich der Sänger oft bodenständig und humorvoll, sprach über seine Verbundenheit zu seiner Heimat Südtirol und die Bedeutung von Natur und Ruhe in den Bergen. Nach Jahrzehnten im Rampenlicht mit ausverkauften Konzerten, unzähligen Auszeichnungen und treuen Fans überall im deutschsprachigen Raum scheint ihm nun vor allem die Zeit mit den Menschen wichtig zu sein, die ihn privat begleiten und auffangen.

