Vorwürfe gegen Ehemann: Melissa Gilbert löscht Insta-Profil

Melissa Gilbert (61) hat ihr Instagram-Profil gelöscht – und das genau in dem Moment, in dem schwere Vorwürfe gegen ihren Ehemann Timothy Busfield (68) öffentlich werden. Seit Sonntag, 11. Januar, erscheint beim Aufrufen ihres Accounts nur noch der Hinweis, dass ihr Profil nicht mehr verfügbar ist. Hintergrund ist ein Haftbefehl der Polizei in Albuquerque, der dem Magazin People vorliegt. Darin wird Timothy, den Melissa 2013 heiratete, vorgeworfen, in New Mexico zwei Jungen unerlaubt sexuell berührt zu haben. Vertreter von Timothy und Melissa reagierten bislang nicht auf Anfragen des Magazins.

Aus dem von People zitierten Haftbefehl geht hervor, dass es um elfjährige Zwillinge geht, deren Identitäten geschützt werden. Ein Junge gab demnach an, die Übergriffe hätten begonnen, als er sieben Jahre alt war. Die Ermittlungen starteten laut Dokumenten im November 2024 nach einem Hinweis aus dem University of New Mexico Hospital. Die Eltern der Kinder sollen erklärt haben, ihre Söhne hätten Timothy am Set der FOX-Serie "The Cleaning Lady" kennengelernt, wo er als Regisseur tätig war. In dem Papier ist außerdem festgehalten, dass Timothy gegenüber Ermittlern erklärte, die Eltern seien verärgert gewesen, weil die Jungs durch einen jüngeren Darsteller ersetzt worden seien. Eine Stellungnahme über Bevollmächtigte gab es dazu nicht. Laut JustJared war Melissa am 3. November 2025 per Lautsprecher zugeschaltet, als Timothy mit einem Beamten telefonierte. In dem von People ausgewerteten Haftbefehl heißt es zudem, das Paar habe außerhalb der Arbeit Kontakt zur Familie der Jungs gepflegt, ihnen Geschenke gemacht und gemeinsame Anlässe verbracht.

Melissa und Timothy sind seit 2013 verheiratet, ein Jahr nachdem sie sich in einer Bar wiedergetroffen hatten und sich näher gekommen waren. Die Schauspielerin zeigte ihr Familienleben mit dem Kollegen in der Vergangenheit immer wieder offen im Netz und veröffentlichte im April noch einen emotionalen Post zu ihrem zwölften Hochzeitstag, in dem sie Timothy als "meinen Lieblingsmenschen" bezeichnete und schrieb: "Wie glücklich ich mich schätzen kann. Ich liebe dich". Wochen vor Bekanntwerden des Haftbefehls hatte Melissa auf Instagram über ihre eigenen Erfahrungen als Kinderstar gesprochen und dabei den Umgang mit jungen Darstellern am Set thematisiert, ohne jemandem in diesem Zusammenhang Fehlverhalten vorzuwerfen. Timothy, der mit Rollen in Serien wie "The West Wing" Fernsehgeschichte schrieb, sah sich laut dem neuen Haftbefehl bereits Mitte der 90er-Jahre mit ähnlichen Anschuldigungen konfrontiert, Details dazu sind in den aktuellen Unterlagen allerdings nicht öffentlich ausgeführt. Wie das Paar privat mit den neuen Vorwürfen umgeht, ist bislang nicht bekannt.

Getty Images Melissa Gilbert und ihr Ehemann Timothy Busfield beim 62. Monte Carlo TV Festival, 2023

Getty Images Timothy Busfield, Schauspieler

Getty Images Melissa Gilbert und ihr Mann Timothy Busfield, Juni 2023