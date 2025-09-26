Lust auf Reality-TV-Formate: Ist Micaela Schäfer zu teuer?

Micaela Schäfer (41) ist heute als Erotik-Sternchen bekannt – ihren Start hatte sie jedoch im Fernsehen bei Germany's Next Topmodel. Auch danach blieb das Model dem Reality-TV treu und wirkte an Shows wie dem Dschungelcamp oder The 50 mit. Allzu häufig bekommt man Micaela auf der Mattscheibe aber nicht zu sehen. Im Interview mit Promiflash verrät sie, woran das liegt. "Ich habe meinen Preis. Ich sage es so, es fängt bei 70.000 an. Wenn ich die Show richtig geil finde, dann 50.000 Euro", schildert sie und gibt zu: "Aber eigentlich möchte ich 100.000."

Micaela hat die Vermutung, dass sie sich damit zu teuer macht. "Das zahlt halt keiner mehr. Es ist schwer", gesteht die 41-Jährige im Gespräch mit Promiflash. Früher sei sie deswegen jeder Möglichkeit, an einer Show teilzunehmen, hinterhergelaufen und habe sich auch unter Wert verkauft. Heute sieht sie die Dinge gelassener. "Ich habe meinen Lebensunterhalt und ich muss auch nicht mehr überall mit dabei sein", erklärt sie. Lust auf neue Shows habe Micaela aber trotzdem.

Dass Micaela heute entspannt auf ihre Finanzen blicken kann, liegt auch daran, dass sie in der Vergangenheit clever gehaushaltet und investiert hat. In der Sendung "Prominent" plauderte sie kürzlich darüber aus dem Nähkästchen. "Ich habe Immobilien im Wert von rund fünf Millionen Euro", verriet sie dort. Auf der Plattform OnlyFans kassiere sie monatlich zusätzlich rund 50.000 Euro, was einen Großteil ihres Einkommens ausmache.

IMAGO / Future Image Micaela Schäfer, September 2025

ActionPress Micaela Schäfer eröffnet die Berlinale 2015

ActionPress / AEDT Micaela Schäfer bei der "Promis unter Palmen"-Premiere im Februar 2025