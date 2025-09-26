Royals
Lust auf Reality-TV-Formate: Ist Micaela Schäfer zu teuer?

- Linn Dubbel
Lesezeit: 2 min

Micaela Schäfer (41) ist heute als Erotik-Sternchen bekannt – ihren Start hatte sie jedoch im Fernsehen bei Germany's Next Topmodel. Auch danach blieb das Model dem Reality-TV treu und wirkte an Shows wie dem Dschungelcamp oder The 50 mit. Allzu häufig bekommt man Micaela auf der Mattscheibe aber nicht zu sehen. Im Interview mit Promiflash verrät sie, woran das liegt. "Ich habe meinen Preis. Ich sage es so, es fängt bei 70.000 an. Wenn ich die Show richtig geil finde, dann 50.000 Euro", schildert sie und gibt zu: "Aber eigentlich möchte ich 100.000."

Micaela hat die Vermutung, dass sie sich damit zu teuer macht. "Das zahlt halt keiner mehr. Es ist schwer", gesteht die 41-Jährige im Gespräch mit Promiflash. Früher sei sie deswegen jeder Möglichkeit, an einer Show teilzunehmen, hinterhergelaufen und habe sich auch unter Wert verkauft. Heute sieht sie die Dinge gelassener. "Ich habe meinen Lebensunterhalt und ich muss auch nicht mehr überall mit dabei sein", erklärt sie. Lust auf neue Shows habe Micaela aber trotzdem.

Dass Micaela heute entspannt auf ihre Finanzen blicken kann, liegt auch daran, dass sie in der Vergangenheit clever gehaushaltet und investiert hat. In der Sendung "Prominent" plauderte sie kürzlich darüber aus dem Nähkästchen. "Ich habe Immobilien im Wert von rund fünf Millionen Euro", verriet sie dort. Auf der Plattform OnlyFans kassiere sie monatlich zusätzlich rund 50.000 Euro, was einen Großteil ihres Einkommens ausmache.

Micaela Schäfer, September 2025
IMAGO / Future Image
Micaela Schäfer, September 2025
Micaela Schäfer eröffnet die Berlinale 2015
ActionPress
Micaela Schäfer eröffnet die Berlinale 2015
Micaela Schäfer bei der "Promis unter Palmen"-Premiere im Februar 2025
ActionPress / AEDT
Micaela Schäfer bei der "Promis unter Palmen"-Premiere im Februar 2025
Was sagt ihr zu Micaelas Gehaltsvorstellungen?
