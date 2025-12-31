Miles Teller & Keleigh feiern Silvester mit Glen Powell & Co

Miles Teller (38) und Keleigh Teller (33) lassen das Jahr in Miami mit einem Freundeskreis ausklingen – und das stilecht auf einer riesigen Jacht vor tropischer Kulisse. Seit Dienstagabend, 30. Dezember, teilt Keleigh auf Instagram Eindrücke vom Trip: Sonne über dem Meer, glitzerndes Wasser, eine Party-Crew, die nichts anbrennen lässt. Mit dabei: Glen Powell (37) und Michelle Randolph (28), die gemeinsam durch die Nacht feiern, außerdem Nina Dobrev (36) sowie Alix Earle (25). In einem Lokal tanzt Glen auf Stühlen, Michelle wirft die Arme hoch, während zu "Gimme! Gimme! Gimme!" von Abba die Gläser klirren. Zwischen Aperol Spritz, Margaritas und viel Gelächter zeigt sich das Team um Miles und die Influencerin ausgelassen – Miami liefert den Rest.

Auf weiteren Clips ist Glen am Tisch, später sogar auf zwei Stühlen zu sehen – eingefangen von Mutual Friends-Mitgründerin Erica Barstein. Chord Overstreet (36) klatscht im Takt, während die Gruppe anfeuert. Keleigh postet dazu eine Szene, in der Nina im braunen Bikini-Top mit passendem Rock für die Kamera lacht, die Hüften schwingt und einen Drink hochhält. Ein Gruppenfoto der Frauen um Keleigh verrät die Urlaubsstimmung an Deck, Alix strahlt im Sonnenlicht. Zuvor waren Glen und Michelle bereits in Florida gesichtet worden, erst zu zweit vor einem Restaurant in Miami, dann im Freundeskreis rund um die Tellers. Die Runde wirkt eingespielt: Nina gehört seit Jahren zu den Urlaubsfreunden von Miles und Keleigh, Glen feiert ohnehin regelmäßig mit – Michelle ist die neue Begleitung im Bunde.

Privat verbindet viele in der Runde längst mehr als nur ein gemeinsamer Kalender. Keleigh, die als Model arbeitet, und Miles sind seit 2019 verheiratet und verbringen freie Zeit gern reisend mit Freunden. Glen und Michelle zeigen sich seit Wochen häufiger zusammen, nachdem sie sich in Los Angeles und Texas näherkamen, wo Michelle für "Landman" viel Zeit verbracht hat. Der Schauspieler stand zuletzt häufig mit seinem Freundeskreis im Rampenlicht, während Michelle die Abende an seiner Seite ruhig und gelassen mitgeht. Im größeren Umfeld tauchen immer wieder Bekannte wie Chord auf, die der Clique seit Jahren verbunden sind. Für die Truppe ist der Jahreswechsel damit nicht nur eine Party, sondern ein Wiedersehen von Menschen, die auch abseits der Kameras zusammen lachen, tanzen und sich an langen Nächten in warmen Städten erfreuen.

Getty Images Miles Teller und seine Frau Keleigh, April 2024

Getty Images Nina Dobrev, September 2025

Getty Images Glen Powell beim Omega Exclusive Planet Ocean Event im Faena Forum in Miami Beach, November 2025