Das hat Vanessa Nwattu bei "Temptation Island VIP" gelernt

Vanessa Nwattu (25) hat ihren Fans einen sehr persönlichen Einblick in die Zeit nach Temptation Island VIP gegeben. In einer Fragerunde auf Instagram wollte ein Follower wissen, was sie aus dem TV-Experiment mitgenommen hat. Die Reality-Bekanntheit antwortete offen und ausführlich. Sie habe gelernt, sich selbst mit all ihren Stärken und Schwächen zu akzeptieren. "Ich musste verstehen, dass ich die wichtigste Person in meinem eigenen Leben bin", erklärte sie.

Ein zentraler Punkt ihrer Antwort war die Bedeutung von Selbstwert und gesunden Grenzen. Vanessa betonte, dass Liebe kein einseitiger Kampf sein dürfe. Jeder müsse eigene Grenzen setzen, nicht aus Egoismus, sondern aus Selbstschutz. Diese Grenzen seien essenziell für ein Leben, das sie selbstbestimmt und frei von Erwartungen anderer gestalten möchte. Sie wolle sich mehr auf das konzentrieren, was wirklich zähle: Emotionen, Freude, Leichtigkeit und die Gesellschaft von Menschen, die ihr guttun.

Die Influencerin gab zu, ihr eigenes Strahlen zwischendurch verloren zu haben. "Ich bin ehrlich, ich habe mein eigenes Leuchten verloren, aber es wieder erkannt und wieder verstanden, wer ich eigentlich bin", erklärte sie. Auf Social Media zeigt sie diese neue Seite inzwischen immer häufiger und nimmt ihre Community damit auf ihrem ganz persönlichen Weg zurück zu sich selbst mit. Vor Kurzem ließ sie ihre Fans sogar an einem emotionalen Friseurbesuch teilhaben – für sie ein klarer Neuanfang.

Instagram / vanessa.nwa Vanessa Nwattu, Reality-TV-Bekanntheit

RTL Vanessa Nwattu, "Temptation Island V.I.P."-Kandidatin 2025

lamidihair Realitystar Vanessa Nwattu beim Friseurbesuch, Dezember 2025