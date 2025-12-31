Wünscht sich Gerda Lewis irgendwann Nachwuchs?

Gerda Lewis (33) stellte sich auf Instagram den Fragen ihrer Follower. Ein Fan wollte wissen, ob Gerda irgendwann Kinder haben möchte. Ihre Antwort war überraschend deutlich: "Ich hatte und habe keinen Kinderwunsch, aber ich würde es mit dem richtigen Partner nicht ausschließen." Dennoch machte die Influencerin klar, dass sie momentan und auch in den nächsten Jahren keine Mutterrolle für sich sieht.

Die ehemalige Bachelorette erklärte in ihrer Antwort auch, warum das Thema Kinder für sie aktuell nicht infrage kommt. Besonders die Verantwortung und die damit einhergehende grundlegende Veränderung ihres Lebens machen ihr zu schaffen. "Ich möchte mein Leben nicht ändern", bemerkte Gerda ehrlich. Sie fügte hinzu, dass der Gedanke an ein Kind bei ihr sogar "wortwörtlich Beklemmungen" auslöse.

Gerda, die seit ihren Auftritten in verschiedenen Reality-Formaten eine treue Online-Community aufgebaut hat, nimmt ihre Fans immer wieder mit in ihren Alltag zwischen Reisen und Fitnessroutine. Auch Themen wie Liebe, Beziehungen und persönliche Grenzen spricht die Influencerin dort regelmäßig offen an. Ihre ehrliche Art, auch unangenehme Gefühle und Zweifel auszusprechen, gehört für viele Follower längst zu ihrem Markenzeichen und sorgt dafür, dass sich ihre Community ihr besonders nah fühlt.

