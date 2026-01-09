Kathryn Hahn ist als Mutter Gothel im Gespräch bei Disney

Kathryn Hahn könnte schon bald in einer ikonischen Schurkenrolle auf der Leinwand zu sehen sein: Dem Branchenmagazin Deadline zufolge verhandelt Disney aktuell mit der Schauspielerin, um sie als Mutter Gothel in der geplanten Realverfilmung von "Rapunzel – Neu verföhnt" zu besetzen. Die Figur der Mutter Gothel ist die manipulative Gegenspielerin, die mit einem obsessiven Wunsch nach ewiger Jugend das magische Haar der Prinzessin ausnutzt. Neben ihr sollen Teagan Croft (21) als Rapunzel und Milo Manheim in der Rolle des charmanten Diebes Flynn Rider im Film auftreten. Bislang hat Disney die Besetzungen jedoch nicht offiziell bestätigt.

Ursprünglich soll Scarlett Johansson (41) für die Rolle der Gothel im Gespräch gewesen sein. Aufgrund überschneidender Projekte, darunter "Batman II" und ein Reboot von "Der Exorzist", konnte die zweifache Oscar-Nominierte das Angebot jedoch nicht annehmen. Fans begannen daraufhin, Kathryn Hahn für die Besetzung zu fordern. Disney scheint sich diese Wünsche zu Herzen genommen zu haben. Regisseur Michael Gracey, bekannt für den Musicalfilm "Greatest Showman", wird die Regie übernehmen. Die musikalische Untermalung stammt von Altmeister Alan Menken (76), der bereits für das Original verantwortlich war.

Kathryn Hahn, unter anderem bekannt aus Disneys Marvel-Produktionen wie "WandaVision" und "Agatha All Along", hat sich mit ihrer Vielseitigkeit als Schauspielerin bereits einen großen Namen gemacht. Die vierfache Emmy-Nominierte erhielt zuletzt viel Anerkennung für ihre Rollen in der Comedy-Serie "The Studio" und der Anthologiereihe "Tiny Beautiful Things". Privat wird Kathryn für ihren Humor und ihre unbeschwerte Art geschätzt, Eigenschaften, die sie häufig auch in ihre Rollen einfließen lässt. Sollte sie die Rolle der Mutter Gothel annehmen, könnte sie ihrer umfangreichen Karriere eine neue Facette hinzufügen und gleichzeitig zahlreiche Fans der Märchenadaption begeistern.

Frazer Harrison/Getty Images Kathryn Hahn, Schauspielerin

Imago Kathryn Hahn, Schauspielerin

Getty Images Scarlett Johansson 2025