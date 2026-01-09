Deshalb endete Freundschaft zwischen Carina Nagel und Henna

Carina Nagel und Henna Urrehman galten eine Zeit lang als sehr enge Freundinnen – doch damit ist nun offenbar Schluss. Die Realitystars, die sich vor rund drei Jahren bei Are You The One? kennengelernt hatten, gehen inzwischen getrennte Wege. In einer aktuellen Instagram-Fragerunde erklärt Carina, warum sie sich von Henna distanziert hat. "Henna und ich haben uns jahrelang gut verstanden, ich habe sie als Girls Girl kennengelernt, aber mittlerweile kann ich mich mit ihren Charakterzügen nicht mehr identifizieren", betont sie. Zum einen sei Hennas Party-Lifestyle ein ausschlaggebender Grund für das Ende ihrer Freundschaft gewesen, doch ein weiterer Aspekt sei für sie deutlich schwerer zu verkraften.

"Sich explizit an vergebene Männer zu schmeißen und sich am Schmerz der anderen zu erfreuen und Videos darüber zu machen, packe ich nicht. Content über Feminismus zu posten, aber das Gegenteil auszuleben, ist für mich fragwürdig", betont die einstige Ex on the Beach-Kandidatin. Zusätzlich stellt sie klar, dass sie niemanden persönlich angreifen wolle, sondern einfach ihren Weg gehe. "Das Thema Party und Betrunkensein ist meine Meinung, das lebe und fühle ich mittlerweile einfach nicht mehr. [...] Mein Vibe ist es einfach nicht mehr." Welche Situationen sie konkret meinte, lässt sie offen – in den sozialen Medien wird ihre Kritik jedoch mit Forsthaus Rampensau Germany-Szenen in Verbindung gebracht.

In der Show zeigte sich Henna Marc-Robin Wenz gegenüber auffällig offen, obwohl er zu diesem Zeitpunkt mit Alessa Wichert zusammen war. Das kritisierte zuletzt auch Rapperin und Reality-Fan Nura: In ihrem Podcast "Sendezeit mit Nura" erklärte sie, kein Verständnis dafür zu haben, dass Henna den Temptation Island-Star immer wieder in Situationen bringe, die unangebracht scheinen. "Er macht förmlich nichts, man merkt, er ist halt wirklich vergeben", erklärte die Musikerin und ergänzte: "Deswegen verstehe ich es überhaupt nicht, wie Henna im selben Atemzug zu einem Marc-Robin sagt: 'Komm, lass mal bitte dort und dort hingehen.'"

Instagram / carina.nl, Instagram / hennschka Collage: Carina Nagel und Henna Urrehman

Instagram / carina.nl Carina Nagel, Reality-TV-Bekanntheit

Joyn Marc-Robin Wenz und Henna Urrehmann, Kandidaten "Forsthaus Rampensau Germany" Staffel 3