Rihanna castet Transmodel Vivian Wilson für Savage x Fenty

Rihanna (37) hat für ihre neue Savage x Fenty Kampagne zum Valentinstag prominente Unterstützung an Bord geholt, wie DailyMail berichtet: Vivian Jenna Wilson, die Tochter von Elon Musk (54), posiert in der neuesten Kollektion "Love So Savage: A Modern Ode to Aphrodite". Das 21-jährige Transmodel trägt dabei ein auffälliges Ensemble aus einem Rosenmuster-Balconette-BH, einem passenden Spitzen-Minirock und roten Strumpfhosen. Neben Vivian, die seit letztem Jahr als Model tätig ist, sind auch Stars wie Lovie Simone und Emma Arletta Teil der Kampagne. Die Kollektion hat dabei einen klaren Fokus: "Der Valentinstag ist ein Tag, um die Liebe in all ihren Formen zu feiern", so Rihanna.

Für Vivian, die im vergangenen Jahr ihre ersten Schritte ins Modelbusiness gemacht hat, ist es ein weiterer großer Erfolg. Zuletzt stand sie für Marken wie Wildfang und TomboyX vor der Kamera und lief im September 2025 bei der New York Fashion Week für CHRISHABANA. Vivian, die den Nachnamen ihres Vaters ablegte und sich von ihm distanzierte, sprach in Interviews offen über ihren Wunsch, sich im Rampenlicht als eigenständige Person zu etablieren: "Ich kämpfte so lange dafür, als normale Person wahrgenommen zu werden. Manchmal vermisse ich diese Zeit, aber ich genieße es auch, in der Öffentlichkeit zu stehen", sagte sie im Gespräch mit The Cut.

Rihanna selbst stellte die neue Kollektion natürlich ebenfalls zur Schau. In roten Dessous mit Rosenmuster und passenden Accessoires posierte die Sängerin vor der Kamera und begeisterte ihre Fans. Knapp fünf Monate nach der Geburt ihrer Tochter Rocki, dem dritten Kind mit ihrem Partner A$AP Rocky (37), zeigt sich Rihanna gewohnt selbstbewusst. Die Unternehmerin feiert mit Savage x Fenty seit 2018 weltweit Erfolge und bringt regelmäßig kreative und diverse Kampagnen auf den Markt, die einen neuen Standard in der Modeindustrie setzen.

Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Rihanna und Vivian Wilson

IMAGO / TT Rihanna, 2016 in Stockholm

Getty Images Vivian Jenna Wilson bei der Out100 Celebration 2025 in Los Angeles