Kieran Culkin und Jazz Charton begrüßen ihr drittes Baby

Schauspieler Kieran Culkin (43) und seine Frau Jazz Charton dürfen sich über Nachwuchs freuen! Laut Sarah Snook, einer ehemaligen Kollegin von Kieran, hat das Paar kürzlich sein drittes Kind bekommen. In einem Interview mit Access Hollywood verriet Sarah: "Ich habe das kleine Baby getroffen. Sie sind so süß." Das Paar hat bereits zwei Kinder: Sohn Wilder Wolf und Tochter Kinsey Sioux.

Die Schwangerschaft von Jazz wurde im vergangenen September öffentlich bekannt, als die beiden bei der Premiere des Broadway-Stücks "Warten auf Godot" in New York City erschienen. Stolz präsentierte die frischgebackene Dreifach-Mama ihren Babybauch, während Kieran seine Hand liebevoll auf ihren Bauch legte. Auf Instagram scherzte Jazz damals, dass der Auftritt von Keanu Reeves (61) in dem Stück für ihren neunten Schwangerschaftsmonat verantwortlich sei, und betonte, wie besonders der Theaterbesuch für sie war.

Dass das Paar eine weitere Familienerweiterung plante, war kein Geheimnis. Schon bei Kierans emotionalen Dankesreden für seine Emmy- und Oscar-Gewinne in den Jahren 2024 und 2025 hatte der "Succession"-Star humorvoll auf eine vermeintliche Abmachung angespielt, die mehr Kinder im Falle solcher Erfolge vorsah. Jazz nahm die Kommentare ihres Mannes mit Humor und bestätigte auf Instagram, dass sie ihn für seine Karriere unterstütze – inklusive "Baby-Pakts". Mit dieser fröhlichen Dynamik und drei Kindern dürfte im Hause Culkin-Charton nun jede Menge Leben herrschen.

Getty Images Kieran Culkin und Jazz Charton, September 2025

Getty Images Matthew Macfayden, Sarah Snook und Kieran Culkin bei den Golden Globes 2024

Getty Images Kieran Culkin bei den Oscars 2025