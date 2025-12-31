Kurz nach Verlobung: Marcus Höfl hat Ex Marion geheiratet

Ein Silvestermorgen voller Gefühl in Kitzbühel: Sportmanager Marcus Höfl und seine frühere Partnerin Marion Popp haben sich im Standesamt das Jawort gegeben – diesmal soll es für immer sein, wie beide betonen. Um 11 Uhr sagte das Liebespaar im allerengsten Kreis "Ja", umringt von Geschwistern, engen Freunden und ihren Eltern. Mit dabei waren auch Luca, der gemeinsame Sohn des Paares, und Felix, Marcus' Sohn aus erster Ehe – wie eine Fotoreihe auf dem Instagram-Profil des Unternehmers zeigt. "Wir sind überglücklich und freuen uns sehr, jetzt auch vor dem Gesetz Mann und Frau zu sein", erklärten sie gegenüber Bild. Marion trägt ab sofort seinen Namen Höfl.

Die Liebesgeschichte der beiden liest sich wie ein Comeback-Drehbuch: Vor 16 Jahren waren die beiden bereits ein Paar, trennten sich später, gingen eigene Wege – und fanden 2025 wieder zueinander. Auslöser war ein schwerer familiärer Verlust bei Marcus, in dessen Zeit Marion an seiner Seite war. Aus Nähe wurde wieder Liebe, und der Entschluss, den Schritt zu wagen, reifte schnell. "Marion und ich haben zusammen schon so viel durchgestanden. Uns bringt nichts mehr auseinander", sagte der Sportmanager der Zeitung. Den festlichen Abschluss des Jahres krönt heute Abend ihre "Sparkling und Special Night" mit 120 Gästen in einer Szene-Bar – Silvester und Hochzeit in einem.

Erst Anfang Dezember hatten sich die beiden verlobt. Damals hielt Marcus in New York, der zweiten Wahlheimat des Paares, um die Hand der Unternehmerin an – romantischer hätte das Liebescomeback kaum gekrönt werden können. "Ja, es stimmt. Wir werden heiraten und freuen uns sehr auf unsere gemeinsame Zukunft", bestätigte er damals gegenüber Bild. Die große Nachricht schlug bei Freunden und Wegbegleitern ein wie ein Blitz. Neben vertrauter Vorfreude betonten die beiden, wie wichtig ihnen ein kleines, intimes Fest sei. Ihr Motto damals wie heute: das Leben feiern und die zweite Chance genießen.

Instagram / marcushoefl Marcus Höfl, Luca Popp und Marion Popp, Mai 2025

Instagram / marcushoefl Marcus Höfl und sein Sohn Luca Popp

Getty Images Marcus Höfl im Mai 2018