Ihr Papa ist Kevin: Macaulay Culkins Kinder sind ahnungslos

Macaulay Culkin (45) hat ein süßes Geheimnis, das er am liebsten noch eine Weile bewahren möchte. Seine Kinder Dakota und Carson wissen nicht, dass ihr Papa der weltbekannte Kevin McCallister aus dem Kultfilm Kevin – Allein zu Haus ist. Während eines Auftritts bei seiner Veranstaltungsreihe "A Nostalgic Night with Macaulay Culkin" verriet der Schauspieler laut dem Magazin People, dass seine Söhne den Film oft schauen, aber noch nicht erkannt haben, dass der freche Junge auf dem Bildschirm tatsächlich ihr Papa ist. "Sie haben keine Ahnung, dass ich Kevin bin", erklärte Macaulay mit einem Augenzwinkern. Besonders witzig: Seine Kinder glauben sogar, manche der filmischen Stunts selbst erlebt zu haben. "'Erinnerst du dich, wie du die Einbrecher verscheucht hast?' fragen sie einander. Und ich denke mir: 'Lügner! Das war ich!'", scherzte der 45-Jährige.

Doch die Illusion ist wohl nicht mehr lange aufrechtzuerhalten. Besonders Dakota scheint seinem Vater langsam auf die Schliche zu kommen. Macaulay erzählte, dass sein ältester Sohn ihn bereits fragte, wer auf einem alten Familienfoto zu sehen sei. Als Macaulay daraufhin erklärte, das Kind im Bild sei er, kam prompt die Verbindung: "Dieser Junge sieht aus wie Kevin!" Der Schauspieler wich der Bemerkung jedoch geschickt aus und lenkte das Gespräch in eine andere Richtung, um das Geheimnis noch ein wenig zu bewahren. "Ich liebe es sehr, diesen Film mit meinen Jungs zu schauen", berichtete der Schauspieler weiter. Er habe mit seinem Sohn sogar bereits gemeinsam die ikonischen Moves von Kevin aus dem Film nachgetanzt, fügte Macaulay schmunzelnd hinzu.

Für Macaulay und seine Verlobte Brenda Song (37), die durch die Disney-Serie "Hotel Zack & Cody" bekannt wurde, sind solche unbeschwerten Momente mit der Familie besonders wertvoll. Das Paar hält sein Privatleben daher weitestgehend unter Verschluss und zeigt sich nur selten in der Öffentlichkeit. Macaulay, der selbst in jungen Jahren großen Ruhm erlebte und eine turbulente Kindheit hinter sich hat, scheint bei der Erziehung seiner Kinder alles daranzusetzen, ihnen ein geerdetes, normales Leben abseits des Rampenlichts zu ermöglichen. Ein ruhiges Leben, das er nie hatte, weshalb er vor mehr als 30 Jahren den Kontakt zu seinem Vater abbrach. Macaulay und Brenda zelebrieren das Familienleben mit vielen kleinen Ritualen – vom gemeinsamen Filmschauen bis hin zu spontanen Tanzeinlagen im Wohnzimmer. Und so sind es vor allem die kleinen, unscheinbaren Momente des Alltags, die die Familie am meisten verbindet.

Getty Images Macaulay Culkin, Schauspieler

Macaulay Culkin in "Kevin – Allein zu Haus"

Getty Images Macaulay Culkin und Brenda Song im September 2024