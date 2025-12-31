Zwischen Baby & Chicks: Justin Bieber teilt Hailey-Selfie

Familien-Post zum Jahresende: Justin Bieber (31) hat auf Instagram einen frischen Urlaubsgruß geteilt – mit Bikini-Schnappschuss von Hailey Bieber (29) und seltenen Einblicken in ihr Familienleben. Zu sehen ist Hailey am Strand mit schwarzem Bikini-Oberteil, einer navyfarbenen Yankees-Cap und einem Kussmund direkt in die Kamera, aufgenommen während eines sonnigen Getaways. Dazu lud der Sänger eine Fotoserie hoch, in der auch ihr Sohn Jack auftaucht: Der Einjährige sitzt gebannt vor dem Fernseher und schaut "Dragon Tales". Eine Caption sparte sich Justin, die Kommentare übernahm die Fangemeinde – und machte deutlich, wie gut die Mischung aus Strand, Baby und süßen Tiermomenten ankommt.

In dem Fotokarussell tauchen neben Haileys Strandmoment gleich zwei Bilder von Jack auf, der in einem hellblauen Tanktop auf dem Boden kuschelt und völlig vertieft in die bunte Serie blickt. Abgerundet wird die Auswahl mit Hühnern und einem Vogel – ein augenzwinkernder Abschluss der kleinen Bildergeschichte. Während viele Nutzer Hailey bewundern, rückte auch Jacks TV-Wahl in den Fokus. Sängerin Justine Skye (30) jubelte in den Kommentaren: "Dragon Tales! Ahh … ja, lass ihn das unbedingt schauen", wie von OK! berichtet. Auch ohne Text von Justin ließen die Reaktionen wenig Fragen offen: Urlaubsstimmung, Familienzeit, Herzchen ohne Ende.

Erst zu Weihnachten hatten Justin und Hailey ein winterliches Paarfoto geteilt – er in einer weißen Pufferjacke, sie mit schwarzem Fell und rotem Schal, dicht aneinander. Kurz darauf zeigte der Musiker Support für Haileys Beauty-Brand und posierte mit neuen Pimple-Patches aus ihrer Rhode-Linie in einem "Tokyo photo dump". Trotz solcher Einblicke setzen die beiden Grenzen. Hailey erklärte dem Magazin GQ im November: "Wir sind einfach Tag für Tag unterwegs. Wir fühlen uns beide sehr beschützend gegenüber unserem Sohn ... Ich fühle mich gerade sehr wohl damit, wie wir Dinge teilen und nicht teilen." Die Unternehmerin und das Model betonen damit, dass Nähe zur Community und Privatsphäre sich nicht ausschließen müssen – und dass Familienfotos am besten dann entstehen, wenn es sich richtig anfühlt.

Instagram / lilbieber Justin und Hailey Bieber, November 2025

Instagram / lilbieber Hailey Bieber im Bikini

Instagram / lilbieber Justin Bieber und Hailey Bieber in der Schweiz