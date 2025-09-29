Wunsch erfüllt: Kieran Culkin und Jazz werden erneut Eltern

Kieran Culkin (42) und seine Frau Jazz Charton erwarten ihr drittes Kind! Die freudige Nachricht enthüllte das Paar am Sonntag bei der Premiere des Broadway-Stücks "Waiting for Godot" in New York City. Im Blitzlichtgewitter präsentierte Jazz stolz ihren Babybauch, während Kieran liebevoll seine Hand darauf legte. Der Schauspieler, bekannt aus der Erfolgsserie "Succession", strahlte voller Vorfreude neben seiner Frau. Das Paar, das bereits seit 2013 verheiratet ist, hat bereits eine Tochter namens Kinsey Sioux und einen Sohn namens Wilder Wolf.

Die bevorstehende Erweiterung ihrer Familie steht anscheinend in Verbindung mit einem charmanten Versprechen, das Jazz ihrem Mann gemacht hat. Bei der Oscar-Verleihung im März 2025, als Kieran für seine Leistung im Film "A Real Pain" ausgezeichnet wurde, erinnerte er vor Publikum daran, dass seine Frau ihm ein weiteres Kind in Aussicht gestellt hatte, sollte er jemals einen Oscar tragen. "Ich werde dir vier Kinder geben, wenn du einen Oscar gewinnst", hatte Jazz damals augenzwinkernd gesagt. Scheinbar hat sie diese Worte ernst genommen, denn nun ist tatsächlich ihr drittes Baby unterwegs.

Wie auch sein Bruder Macaulay Culkin (45), der mit Kevin allein zu Haus weltberühmt wurde, steht Kieran schon lange im Rampenlicht. Doch der Weg ins Showbusiness war für den Schauspieler alles andere als einfach. Bereits als Sechsjähriger hatte Kieran seinen ersten Job – und der hinterließ bleibenden Eindruck. In dem Podcast "SmartLess" verriet der Filmstar, dass er für einen Werbespot über Lernbehinderungen vor der Kamera stand. Nicht nur die Szene an sich, sondern vor allem das Verhalten des Regisseurs hinterließ damals bei ihm tiefe Spuren. "Ich dachte nur: Ich bin sechs. Ich verstehe es. Ich soll traurig schauen. Was stimmt mit Ihnen nicht?", erinnerte sich Kieran an die Dreharbeiten, als er vor laufender Kamera mit beleidigenden Worten konfrontiert wurde.

Getty Images Kieran Culkin und Jazz Charton, September 2025

Instagram / jazzcharton Kieran Culkin mit seiner Tochter und seinem Sohn

Getty Images Macaulay Culkin und sein Bruder Kieran Culkin, 2005

