Rührend: Diesen beiden Frauen gehört Jay Khans "ganzes Herz"

Große Bühne, große Gefühle: Jay Khan (43) feiert am heutigen Mittwoch beim "Silvester-Schlagerbooom" in München seinen Jahresabschluss – live in der ARD um 20:15 Uhr und Seite an Seite mit Boyband-Kollege Eloy de Jong (52). Im Saal drücken ihm gleich zwei Menschen die Daumen, die ihm besonders am Herzen liegen: Freundin Jessie Noe Scheuermann und Mutter Evelyn. Der Sänger macht kein Geheimnis daraus, wem dieser Abend gewidmet ist. "Meine Mama und meine Freundin sind die wichtigsten Frauen in meinem Leben. Ich liebe sie beide sehr und ihnen gehört mein ganzes Herz", sagte Jay gegenüber Bild. Für die drei wird der Showauftritt zum Familienmoment, denn beide Frauen verfolgen jede Sekunde von der Tribüne aus.

Dass Jay und seine Mutter ein außergewöhnlich enges Band verbindet, erzählt der Musiker offen. "Ich konnte meiner Mama immer alles anvertrauen. Sie war und ist meine wichtigste Bezugsperson", erklärt er dem Blatt. Evelyn habe in seiner Kindheit oft gleich zwei Rollen getragen, weil Jays Vater als Gastronom viel unterwegs war. Auch heute sind die beiden ein Team: In Berlin wohnen sie nah beieinander, sonntags schaut Evelyn traditionell zum Frühstück vorbei, und mit Jessie, mit der Jay seit acht Jahren liiert ist, versteht sie sich blendend. Für Evelyn ist der Schlagerabend zudem ein kleines Fan-Erlebnis: Die gebürtige Britin schwärmt seit den Siebzigern für Roland Kaiser (73) – nun steht ihr Sohn in derselben Show. "Ich glaube insgeheim, sie ist deshalb so gern mitgekommen, um Roland Kaiser zu treffen", witzelt Jay.

Bereits vor rund vier Monaten zeigten sich der Künstler und seine langjährige Freundin als echtes Traumpaar, als sie gemeinsam bei der Verleihung der Goldenen Henne in Leipzig auftraten. Jay verriet damals im Gespräch mit Promiflash lächelnd das Erfolgsgeheimnis ihrer Liebe: "Dass sie viel Geduld mit mir hat. Das ist unser Liebesgeheimnis." Außerdem schwärmte er offen von Jessies Stil: "Es wäre erschreckend, wenn sie nicht so lange brauchen würde und ich länger." Mit einem Augenzwinkern gestand der Musiker, dass sie bei den Vorbereitungen für Events eindeutig mehr Zeit brauche als er.

Getty Images Jay Khan bei der .comTessa Turns Seven Feier in Düsseldorf, August 2025

Imago Roland Kaiser bei der Premiere des Konzertfilms "50 Jahre Roland Kaiser - Ein Leben für die Musik"

Getty Images Jay Khan und Jessie Noe Scheuermann bei der Goldenen Henne Aftershow-Party in Leipzig, September 2025