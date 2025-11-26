Diese süße Weihnachtstradition hat Brenda Song mit Kids

Brenda Song (37) hat mit ihrer Familie ganz besondere Weihnachtstraditionen, die sie jedes Jahr mit ihren Kindern Dakota und Carson pflegt. Die Schauspielerin erzählte gegenüber E! News, dass sie und ihr Verlobter Macaulay Culkin (45) jedes Jahr ein Foto mit dem Weihnachtsmann im Einkaufszentrum machen – ein Ritual aus Brendas eigener Kindheit. Auch der Beginn der Adventszeit wird bei ihnen groß zelebriert: Direkt am Tag nach Thanksgiving wird der Weihnachtsbaum aufgestellt. Ihr Vater hilft dabei sogar mit einer großen Leiter, die Lichter am Haus anzubringen.

Ein weiteres Familienritual erinnert Brenda an ihre eigenen Kindheitstage. Damals spielte sie zusammen mit ihrem Bruder "Ich sehe was, was du nicht siehst" während langer Autofahrten zu Auditions. Jetzt hat sie das Spiel ihren eigenen Kindern beigebracht. "Sie lieben es. Wir spielen es ständig, überall, wo wir hingehen", erklärte sie. Dieses Jahr haben die Weihnachtsferien noch eine ganz besondere Überraschung für die Familie parat: Zum ersten Mal werden Dakota und Carson New York besuchen. Brenda und Macaulay freuen sich darauf, den berühmten Weihnachtsbaum am Rockefeller Center zu zeigen.

Die Reise nach New York wird für die Kinder garantiert ein Höhepunkt, glaubt Brenda. "Wir haben ihnen erklärt, dass es der größte Weihnachtsbaum ist, den sie je sehen werden, aber ich glaube, sie können es sich noch nicht wirklich vorstellen", sagte sie. Auch abseits ihrer Weihnachtstraditionen ist Brendas Familie eng verbunden. Ihre Eltern wohnen in der Nähe und sind regelmäßig Teil der gemeinsamen Projekte und Aktivitäten. Weihnachten ist für die Schauspielerin daher nicht nur eine Feier der Liebe und Magie, sondern vor allem eine Zeit, in der Familie großgeschrieben wird.

Getty Images Brenda Song im November 2019

Getty Images Brenda Song und Macaulay Culkin mit ihrem jüngsten Sohn, Dezember 2023

Getty Images Macaulay Culkin und Brenda Song, Academy Museum Gala 2024