Eklat in Prag: Wurde Nicolas Julian Opfer von K.-o.-Droge?

DJ Nicolas Julian sorgte während seines Auftritts bei einem Rave in Prag für chaotische Szenen, die sich als Clip auf Social Media wie ein Lauffeuer verbreiteten. Der Berliner Hard-Techno-DJ hatte sein Set um mehrere Minuten überzogen, obwohl der nächste Programmpunkt bereits beginnen sollte. Im Video zu sehen sind Mitarbeiter der Veranstaltung, die den Musiker ansprechen und am Arm berühren. Doch anstatt die Bühne zu räumen, reagiert er trotzig, beinahe aggressiv: Mit Armen und Ellbogen versucht er, sich Raum zu verschaffen, um weiter am Mischpult für Stimmung zu sorgen. Schließlich wird die Anlage abgeschaltet und Nicolas in den Backstagebereich geführt. Nach einem gewaltigen Shitstorm, der ihn als egoistisch und unprofessionell darstellte, äußert sich der DJ jetzt selbst in einem Statement via Instagram und betont: In dieser Nacht war er nicht Herr seiner Sinne – und das unverschuldet.

Schon vor seinem Auftritt in Prag muss ihm etwas ins Getränk gemischt worden sein, so die Erklärung des 28-Jährigen. Auf dem Weg von der Bühne zum Fahrzeug sei er in der Folge sogar kollabiert, berichtet Nicolas in seinem Video. Trotz seiner kritischen Verfassung habe er jedoch – nach längerer Autofahrt nach Köln – in derselben Nacht noch einen weiteren Auftritt absolviert. Erst zurück in Berlin sei schließlich die Entscheidung gefallen, ein Krankenhaus aufzusuchen. Dort verdichteten sich laut Nicolas die Hinweise, dass sein Zustand nicht allein auf Alkohol zurückzuführen wäre. "Die Vermutung ist, dass es die Droge GHB ist, die in Kombination mit Alkohol supertoxisch reagiert", erklärt der gebürtige Hamburger. Für einen konkreten medizinischen Nachweis seien jedoch bis zur Untersuchung zu viele Stunden vergangen.

Nicolas zufolge leidet er bis heute unter Gedächtnislücken, wenn er an die Nacht in Prag zurückdenkt. "Die ganze Geschichte fühlt sich für mich wie ein Film an", erklärt er und betont, sich selbst in dem Video von der Rangelei am Mischpult kaum wiederzuerkennen. "Ich kann null nachvollziehen, wie ich in diesem Moment so reagieren konnte. Es tut mir unglaublich leid, dass ich mich so verhalten habe." Der Vorfall schlug hohe Wellen in der Technoszene, weshalb der DJ nun mit seiner Erklärung all jene erreichen will, die den Clip gesehen haben, um sein Image wieder geradezurücken. "Ich werde alles tun, um in Zukunft nur noch durch meine Musik aufzufallen", gelobt Nicolas.

DJ Nicolas Julian im Juli 2025 in Lissabon

DJ Nicolas Julian im Juli 2025 in Lissabon

DJ Nicolas Julian im Juli 2025 in den USA

