Fran Drescher trägt Nanny-Hommage bei Walk-of-Fame-Zeremonie

Fran Drescher (68) hatte allen Grund zur Freude, denn: Am Dienstag wurde sie an ihrem Geburtstag mit einem Stern auf dem Hollywood Walk of Fame geehrt. Die Schauspielerin erschien zu diesem besonderen Anlass in einem figurbetonten Leopardenkleid, ein Tribut an ihre ikonische Rolle als Fran Fine aus der beliebten 90er-Sitcom Die Nanny. Mit passenden Pumps und einem kräftigen roten Lippenstift vollendete sie den Look, der an die extravaganten Outfits ihrer Serienfigur erinnerte. Begleitet wurde sie bei der Zeremonie von ihren ehemaligen Kolleginnen Madeline Zima und Nicholle Tom, die in der Serie die Sheffield-Töchter Gracie und Maggie spielten.

Madeline Zima hielt eine herzerwärmende Rede zu Ehren von Fran und erinnerte dabei an deren großen Einfluss. "Fran Drescher ist nicht nur ein Name, den man kennt – sie ist alles. Die glamouröse Tante, die ehrliche beste Freundin und die Frau, die uns beigebracht hat, dass Leopardenmuster immer eine gute Idee sind", sagte sie laut People. Sie sprach auch von Frans Erfolg, jüdische Frauen wie ihre Figur Fran Fine aus Queens ins Rampenlicht zu rücken. "Plötzlich waren sie die Stars: schlau, sexy und urkomisch – und sie trugen Bob Mackie." Die Fans feierten die Hommage und Frans Mut, ihren Stil von damals erneut aufleben zu lassen.

Für Fran war es ein emotionaler Moment, der ihr viel bedeutet. Vor der Feier verriet sie dem Magazin, wie sehr sie sich über die Unterstützung ihrer ehemaligen Co-Stars freut. "Ich liebe meine Schwestern wirklich. Ich habe großen Respekt vor jeder von ihnen und fühle mich geehrt und gesegnet, dass sie gekommen sind, um über mich zu sprechen", sagte sie. Die enge Verbindung zu ihren Kolleginnen zeigt, dass die Freundschaften aus der Sitcom-Zeit auch Jahre später Bestand haben und ihr großer Tag so zu einem doppelt besonderen Erlebnis wurde.

