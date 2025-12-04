Laura Maria Rypa empört: Influencerin setzte Kaninchen aus

Laura Maria Rypa (29) ist entsetzt über den Vorfall um ihre Kollegin Alicia Vosgrau, die als aliciasmumlife auf Instagram bekannt ist. Follower machten Laura darauf aufmerksam, dass Alicia und ihr Mann nach dem Tod zweier Kaninchen beschlossen hatten, ihre verbleibenden Tiere in einem Wald auszusetzen. Später wurden die Kaninchen von Findern ins Tierheim gebracht, wo eines jedoch verstarb. Alicia selbst bestätigte die Geschichte in ihrer Story und nannte die Entscheidung "unglaublich dumm". Laura hatte selbst Kaninchen und zeigte sich in ihrer eigenen Story fassungslos und äußerte deutliche Kritik.

Mit berührenden Worten sprach Laura über die Verantwortung, die Tierhalter tragen. "Es geht um Lebewesen, die auf uns angewiesen sind", schrieb sie. Sie schilderte, wie schwierig es sei, den Verlust eines geliebten Tieres zu verkraften, betonte aber: "So ein Verhalten ist nicht zu entschuldigen. Kaninchen einfach auszusetzen, noch dazu in einem Wald, ist keine unbewusste Kurzschlussreaktion. Es ist eine Entscheidung, und sie bringt ernsthafte, vorhersehbare Konsequenzen mit sich." Auch Laura hatte selbst mit einer vergleichbaren Situation zu kämpfen, als ihre beiden Kaninchen verstarben, doch sie sei trotz der schwierigen Umstände nie auf die Idee gekommen, ihre Verantwortung abzugeben.

Vor einem Monat hatte die Influencerin über ihre eigene Trauer und die schwierige Entscheidung sprechen müssen, sich von ihren verbliebenen Kaninchen zu trennen. Damals betonte sie auf Instagram unter Tränen: "Es fällt mir unglaublich schwer, darüber zu sprechen, weil das Thema für mich mit viel Trauer, Schuldgefühlen und Angst vor Vorwürfen verbunden ist." Nachdem ihre Kaninchen überraschend verstarben und erst eine Autopsie Klarheit über die Ursache gebracht hatte, stand Laura vor einer schmerzhaften Wahl. "Diese Entscheidung habe ich nicht leichtfertig getroffen. Wer mich kennt, weiß, wie sehr ich meine Tiere liebe und wie ernst ich Verantwortung nehme. Manchmal bedeutet Liebe auch, loszulassen", erklärte die Moderatorin damals offen.

IMAGO / BOBO Laura Maria Rypa bei "The Ultimate Hype"

Instagram / aliciasmumlife Alicia Vosgrau, Influencerin

IMAGO / Gartner Laura Maria Rypa, Influencerin