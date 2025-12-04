Radikaler Schlussstrich: Joanna löscht Clips über Ex Calvin

Joanna zieht einen endgültigen Schlussstrich unter ihre Beziehung mit Calvin Steiner. Nachdem die Reality-TV-Bekanntheit ihre Trennung vom Are You The One – Reality Stars in Love-Kollegen öffentlich gemacht hatte, sorgte sie mit einer Reihe von Videos auf TikTok für Aufsehen. In den Clips teilte sie pikante Details zur Trennung und machte ihrer Enttäuschung Luft. Doch nun sind die Videos nicht mehr verfügbar, wie Joanna selbst in ihrer Instagram-Story erklärt: "Ich habe die Videos rausgenommen, weil mir das zu peinlich ist, damit in Verbindung gebracht zu werden. Ich lasse das alles hinter mir und tue so, als wäre das mit ihm nie passiert."

Die mittlerweile gelöschten TikToks werfen dennoch einen Schatten auf die turbulente Trennung. Joanna betont, dass sie zu ihrem Ärger über die Geschehnisse steht: "Das ist alles die Wahrheit. Ich bereue davon gar nichts." Grund für ihre emotionale Reaktion seien Provokationen und Drohungen gewesen, die sie erhalten habe. Nun aber schließt sie dieses Kapitel ab: "Ich brauche dieses Thema nicht in die Länge zu ziehen, mich privat zu stellen und Follower zu sammeln. Es ist gekommen, wie es ist. Ich hatte nie mit Männern zu tun, die so peinlich sind, [...] und ich lasse mich nicht wieder auf so etwas ein", schließt sie ab.

In ihrem Statement auf TikTok hatte Joanna offen über die Gründe für das Liebes-Aus gesprochen. Die Influencerin gab preis, dass immer wieder andere Frauen aus dem Reality-TV zwischen sie und Calvin gekommen seien. So erzählte sie: "Er hat mir trotzdem immer wieder geschrieben, dass er mich liebt, dass er für mich alles machen würde... Dann habe ich aber eine Nachricht bekommen, dass er im Klub mit einer anderen rumgemacht hat – in dem Fall war das Nelly." Dabei stellte sie klar, dass sie Nelly keinen Vorwurf mache: "Sie war mir zu diesem Zeitpunkt nichts schuldig. Es nervt mich einfach nur, dass man mir so etwas schreibt und währenddessen mit einer anderen rummacht."

Instagram / joanna.majolie Joanna, Reality-TV-Bekanntheit

Instagram / calvinsteinerr Joanna und Calvin, "Are You The One – Reality Stars in Love"-Kandidaten 2025

Instagram / joanna.majolie Joanna, August 2025