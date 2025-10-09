Timothée Chalamet schwärmt von Gwyneth Paltrow als Co-Star

Timothée Chalamet (29) hat sich in einem Interview ausführlich über seine Arbeit mit Gwyneth Paltrow (53) in ihrem neuen Film "Marty Supreme" geäußert. Der Schauspieler bezeichnete die Oscar-Preisträgerin dabei als "Meisterin" und lobte ihr Talent in höchsten Tönen. Er erklärte gegenüber dem Hollywood Reporter, dass er mit ihrer Arbeit aufgewachsen sei und es eine besondere Erfahrung für ihn sei, mit ihr vor der Kamera zu stehen: "Man denkt sich: 'Wow, ich arbeite mit einer unglaublichen Künstlerin'." Die beiden standen zuletzt gemeinsam bei einer geheimen Vorführung des Films während des New Yorker Filmfestivals auf der Bühne und präsentierten sich den Zuschauern sichtlich gut gelaunt.

In "Marty Supreme" spielt Timothée die Hauptrolle eines ehrgeizigen Tischtennisspielers, dessen Traum von niemandem ernst genommen wird. Gwyneth verkörpert in ihrem ersten großen Filmprojekt seit 2019 eine Schauspielerin, die eine leidenschaftliche Affäre mit seiner Figur hat. Rückblickend sorgten bereits die Dreharbeiten in New Yorks Central Park für Aufsehen, als sie sich in einer Szene leidenschaftlich küssten. Der Film, der unter der Regie von Josh Safdie entstanden ist, verspricht Drama, Liebe und einen ungewöhnlichen Protagonisten, der für seine Ziele kämpft. Neben Timothée und Gwyneth stehen unter anderem Odessa A'zion (25) und Fran Drescher (68) vor der Kamera. Die Premiere auf der großen Leinwand ist für den 25. Dezember angesetzt.

Gwyneth selbst hatte Timothée ebenfalls als außergewöhnlichen Schauspielpartner beschrieben. Der junge Star, bekannt für seine Hingabe an seine Rollen, hatte sich bereits Jahre auf diese spezielle Figur vorbereitet, indem er intensiv Tischtennis trainierte – ganz ähnlich wie er es einst für seine Rolle als Bob Dylan (84) tat. In der Vergangenheit zeigte sich die Unternehmerin begeistert von seiner Professionalität und Freundlichkeit. Auch bemerkte sie in Interviews bereits, dass intime Szenen für gewöhnlich rein mechanisch seien, doch ihre lobenden Worte über den Nachwuchsstar betonen das Vertrauen, das die beiden während der gemeinsamen Arbeit entwickelt haben.

Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Timothée Chalamet und Gwyneth Paltrow

Getty Images Timothée Chalamet, Februar 2025

Getty Images Gwyneth Paltrow, April 2025