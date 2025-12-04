Neue Liebe: So lernte Tobi Pietrek Ex-Bachelors Mina kennen

Erst vor wenigen Tagen machte Tobias Pietrek seine neue Beziehung offiziell. Bei seiner Herzdame handelt es sich um keine Unbekannte – 2024 war Mina Kandidatin bei Die Bachelors. Im RTL-Interview verraten die beiden Ex-Datingshow-Kandidaten, wie sie zueinanderfanden. "Wir haben uns über eine Dating-App kennengelernt. Für mich war es superschwierig, durch meinen Alltag andere Frauen kennenzulernen. Und dann dachte ich, ich schaue einfach mal", erklärt Tobi.

Ihr Online-Match sei im August gewesen, zuvor waren sich die beiden aber auch schon mal im echten Leben über den Weg gelaufen, wie Mina verrät: "Ich habe ihn schon ein Jahr vorher an Karneval, am 11.11., angesprochen." Damals habe der ehemalige Love Island VIP-Kandidat aber noch eine Frau abseits der Öffentlichkeit kennengelernt. Den diesjährigen 11.11. feierten Mina und Tobi dann schon gemeinsam – seit dem 15. November sind sie offiziell ein Paar. Auch künftige Feste plant das Paar zusammen: Heiligabend werden sie mit Tobis Familie verbringen, den zweiten Weihnachtsfeiertag dann mit Minas.

"Chapter – wird": Mit diesen Worten teilten die beiden Turteltauben am 1. Dezember ihre Liebe mit ihren Fans auf Instagram. Wenige Wochen zuvor hatte Tobias bereits durchsickern lassen, dass er eine besondere Person kennengelernt hat und sehr glücklich sei. Im selben Zuge kündigte der 35-Jährige auch an, dass man ihn in Zukunft nicht mehr in Datingshows sehen werde. Schade für die Fans des Sonnyboys – ihn nun aber so glücklich zu sehen, wird ihnen aber wohl ein Trost sein.

Anzeige Anzeige

Instagram / tobiismile Realitystar Tobias Pietrek mit seiner Freundin Mina

Anzeige Anzeige

Instagram / tobiismile Tobias Pietrek und Mina, November 2025

Anzeige Anzeige

Imago Tobias Pietrek bei Fame Fighting 3