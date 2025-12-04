Probezeit: Erst dann wird Yeliz Koc Jimi wieder vertrauen

Yeliz Koc (32) und Jimi Blue Ochsenknecht (33) sprechen in ihrer Doku "Yeliz & Jimi – We Are Family?!" Klartext über ihren Neustart als Eltern – und über die harten Bedingungen für neues Vertrauen. Vor laufenden Kameras macht Jimi deutlich, dass er bei seiner Ex nach Jahren der Abwesenheit unter strenger Beobachtung steht. "Bei Yeliz bin ich ja immer noch in der Probezeit, das ist auch richtig so. Ich lerne noch täglich dazu", verrät Jimi in der Folge, die auf Sky und Wow zu sehen ist. Yeliz beschreibt den Prozess nüchtern: "Wir sind gerade noch dabei, dass er so seine Rolle findet."

Konkreter wird Jimi, als es um Zeit und Verlässlichkeit geht. Er rechne nicht mit schnellen Wundern, sondern mit einem langen Atem. "Das wird jetzt definitiv noch zwei bis drei Jahre dauern, bis Yeliz dann auch sieht, dass es bei mir Stabilität gibt. Dass da jetzt nichts mehr einbricht oder ich einfach weglaufe oder noch mal im Gefängnis lande oder sie mir noch mal finanziell aushelfen muss", erklärt der Schauspieler. Dann wird er deutlich: "Ich meine, härter als Gefängnis geht ja auch nicht mehr. Und wenn man es dann nicht lernt, dann sollte man mal in die Psychiatrie gehen und mal therapiert werden." Yeliz lässt das nicht unkommentiert stehen und kontert, dass eine Therapie ohnehin sinnvoll sein könnte – unabhängig von vergangenen Fehlern.

Schon zu Beginn der Doku stellte Yeliz klar, dass das Vertrauen noch längst nicht wiederhergestellt war. "Ich lasse meine Tochter nicht mit Jimi alleine", sagte die Influencerin damals. Für sie war es ein konsequenter Schritt – zu viel war in der Vergangenheit vorgefallen. Jimi zeigte sich einsichtig und betonte: "Ich will ein Vater sein, den mein Mädchen verdient hat." Im Zentrum stand immer wieder Tochter Snow, für die sich beide den behutsamen Neuanfang als Familie wünschten.

Instagram / yelizkoc Jimi Blue Ochsenknecht, Yeliz Koc und Snow Elanie Koc

© Sky/B 28/Stefanie Schumacher Yeliz Koc und Jimi Blue Ochsenknecht mit ihrer Tochter Snow in "Yeliz & Jimi – We Are Family?!"

Instagram / yelizkoc Reality-TV-Bekanntheit Yeliz Koc und ihre Tochter Snow Elanie Koc