Mega-Glitzerlook: Bill Kaulitz stiehlt die Show in London

Bill Kaulitz (36) hat bei den British Fashion Awards in London alle Blicke auf sich gezogen. Der 36-jährige Sänger erschien am Montagabend in einem atemberaubenden Glitzer-Outfit und überstrahlte damit beinahe die prachtvolle Royal Albert Hall selbst. In einem Oversize-Anzug des Labels Vetements, der vor Glitzer nur so funkelte, und mit reichlich Schmuck von Pandora präsentierte sich Bill auf der glamourösen Veranstaltung. "Ordentlich aufgelegt", nannte der Tokio Hotel-Frontmann seinen Look in seiner Instagram-Story, wo er zudem betonte: "Mehr ist mehr ist mehr." Seine langen Haare trug er für den Abend offen, während er die Location überschwänglich als "wahnsinnig" und "so wunderschön" lobte.

Neben Bills spektakulärem Auftritt sorgten noch andere Prominente für Schlagzeilen. Schauspielerin Sienna Miller (43) und Sängerin Ellie Goulding (38) überraschten das Publikum, indem sie stolz ihre Babybäuche zur Schau stellten und auf diese Weise ihre Schwangerschaften bekanntgaben. Für Bill war der Londoner Glitzerabend jedoch nur der Auftakt zu einer sehr geschäftigen Woche. Am darauffolgenden Dienstag steht er in Hamburg auf der Bühne – allerdings bei einem ganz anderen Anlass. In einem Breuninger-Store wird er gemeinsam mit seinem Zwillingsbruder Tom Kaulitz (36) und Bandkollege Georg Listing (38) ihren neuen Tequila präsentieren.

Privat wie beruflich zeigt sich der Musiker stets stilsicher und experimentierfreudig. Mode spielte schon immer eine große Rolle in Bills Leben, und er steht für Extravaganzen, die ebenso seine Persönlichkeit wie seine Karriere widerspiegeln. Die enge Verbindung zu seinem Zwillingsbruder Tom ist dabei ein wesentlicher Bestandteil seines Lebens. Ob bei Tokio Hotel-Projekten oder persönlichen Unternehmungen wie dem gemeinsamen Tequila-Projekt – die Brüder arbeiten Hand in Hand. Auch in Interviews hebt Bill immer wieder hervor, wie sehr er diese Partnerschaft schätzt: "Wir teilen einfach alles – sei es auf der Bühne oder im Leben."

Anzeige Anzeige

Getty Images Bill Kaulitz bei den Fashion Awards 2025 in der Royal Albert Hall in London

Anzeige Anzeige

IMAGO / ABACAPRESS Bill Kaulitz, Sänger

Anzeige Anzeige

Imago Bill Kaulitz und Tom Kaulitz beim Special Screening von "Kaulitz & Kaulitz" Staffel 2 im Delphi Filmpalast, Berlin