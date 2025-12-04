Strafprozess: Olli Pocher muss sich vor Gericht verantworten

Der Streit zwischen Anne Wünsche (34) und Oliver Pocher (47) geht in die nächste Runde. Bereits vor einigen Wochen trafen die beiden sich vor Gericht – die Verhandlung ging zugunsten der Influencerin aus. Nun sehen die beiden sich am Donnerstag wieder vor einem Richter des Kölner Landgerichts, diesmal allerdings wegen des Vorwurfs der üblen Nachrede. Es geht unter anderem um die Unterstellungen, die der Komiker Anne in seinem Format "Bildschirmkontrolle" 2020 machte: Er behauptete wiederholt, sie habe Likes und Follower gekauft. Berichten der Deutschen Presse-Agentur zufolge könnte Oliver bei einer Verurteilung eine Geldstrafe oder sogar eine Freiheitsstrafe von bis zu einem Jahr drohen.

Ende November fand vor dem Hamburger Landgericht eine Verhandlung aus ähnlichen Gründen statt. Hier kam Oliver aber noch einmal mit einem blauen Auge davon: Der Richter untersagte ihm die Aussagen, Anne erkaufe sich ihre Likes, in Zukunft noch einmal zu tätigen. Sollte er sich nicht daran halten, könnte ihm auch hier ein Ordnungsgeld von bis zu 250.000 Euro oder eine Freiheitsstrafe drohen. Zudem wurde der 47-Jährige verpflichtet, die Kosten für die vorgerichtlichen Abmahnungen zu übernehmen. Die Entscheidung des Richters stellte wohl einen Teilsieg für Anne dar. "Es war weniger Euphorie als eine tiefe, innere Erleichterung", erklärte sie in einer Mitteilung, die Promiflash vorlag.

Die Auseinandersetzung von Anne und Oliver geht bis ins Jahr 2020 zurück. Während der weltweiten Pandemie hatte der Entertainer angefangen, sich Influencer vorzunehmen und ihnen seiner Meinung nach falsches Verhalten vorzuführen. Dafür nutzte er die "Bildschirmkontrolle" in seinen Instagram-Storys. Dabei wurde Anne schnell zu seinem Lieblingsopfer. Die dreifache Mutter wollte sich das nicht gefallen lassen und ging gerichtlich dagegen vor. Kurz vor dem Prozess im November machte sie Olli in einem Instagram-Kommentar noch eine harte Ansage: "Das ziehen wir jetzt durch! Oder du gibst einfach mal zu, was für einen Sche*ß-Fehler du damals gemacht hast, als du falsche Sachen in die Kamera gezeigt hast!"

TikTok / oliverpocher Oliver Pocher im Mai 2025

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche, 2025

Getty Images Oliver Pocher, Mai 2025