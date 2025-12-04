Tom Felton und Daniel Radcliffe: Wiedersehen nach 14 Jahren

14 Jahre nach dem Ende der Harry Potter-Filmreihe und 24 Jahre nach ihrem ersten gemeinsamen Abenteuer sind Daniel Radcliffe (36) und Tom Felton (38) wiedervereint. Bei einer besonderen Vorführung des Musicalfilms "Merrily We Roll Along" am 1. Dezember im Hudson Theatre in New York City umarmten sich die beiden Schauspieler herzlich, bevor sie für ein gemeinsames Foto posierten. Der Schnappschuss, der People vorliegt, ist das erste öffentliche Bild der beiden seit der Premiere von "Harry Potter und die Heiligtümer des Todes: Teil 2" im Jahr 2011. Während Daniel den Film als Teil der Besetzung präsentierte, beeindruckt Tom aktuell live auf der gleichen Bühne in der Broadway-Produktion "Harry Potter and the Cursed Child".

Tom gibt darin sein Broadway-Debüt und schlüpft erneut in die Rolle des Draco Malfoy, diesmal als erwachsener Zauberer und Vater. In Interviews hat der Schauspieler betont, wie sehr ihn Daniel, ein erfahrener Bühnendarsteller, dazu inspiriert hat, diese Richtung einzuschlagen. "Er war einer der frühen Gründe, warum ich überhaupt an Broadway dachte", erzählte Tom in einer Talkshow. Währenddessen bereitet sich Daniel auf sein eigenes Theater-Comeback vor. Ab Februar 2026 wird er mit dem Solo-Stück "Every Brilliant Thing" erneut am Broadway zu sehen sein. Sein Film "Merrily We Roll Along", der auf einer Bühnenaufführung basiert, kommt ab dem 5. Dezember in die Kinos.

Die langjährigen Freunde, die am Set von "Harry Potter und der Stein der Weisen" erstmals aufeinandertrafen, standen privat immer in gutem Kontakt, auch wenn ihre beruflichen Wege sich seit den magischen Streifen unterschiedlich entwickelt haben. Beide haben stets betont, wie sehr sie die Zusammenarbeit und die gemeinsamen Erinnerungen schätzen. Daniel, der zuletzt den renommierten Tony Award gewann, sagte kürzlich über Tom, wie verrückt es sei, dass dieser ihn als Vorbild sehe, da Tom für ihn als Jugendlicher stets der Coole gewesen sei. Zwischen den beiden ehemaligen Hogwarts-Rivalen besteht auch nach all den Jahren eine warme und humorvolle Verbindung.

Getty Images Tom Felton und Daniel Radcliffe

Getty Images Daniel Radcliffe, Emma Watson, Rupert Grint und Tom Felton im November 2010 in New York City

Getty Images Tom Felton bei seinem Debüt in "Harry Potter und das verwunschene Kind" am Broadway, November 2025

