Riccardo Simonetti bekommt ein "iconic" Geschenk von Farina

Farina Opoku (34) und Riccardo Simonetti (32) sind schon seit Jahren enge Freunde. Zu Weihnachten hat sich die Influencerin dieses Jahr etwas Skurriles für ihren Bestie einfallen lassen. Das Geschenk überreicht sie ihm bereits einige Tage vor dem Fest – und weil es so "iconic" ist, muss Riccardo es mit seinen Fans auf Instagram teilen. "Most iconic present ever! Oh mein Gott! Farina, ich liebe dich so sehr", zeigt sich der Autor begeistert. Doch was sich wirklich in der roten Gucci-Schachtel versteckt, würde wohl niemand erraten.

Es ist nicht etwa eine Handtasche oder ein paar schicke Schuhe – sondern Farinas alte Brustimplantate! "Die waren mal in dir drin. Das kann ich nicht glauben", freut sich Riccardo tatsächlich unfassbar über die beiden Silikonkissen. Farina scheint die Absurdität ihres Geschenks bewusst zu sein und verteidigt die Geste: Riccardo habe sie sich ausdrücklich gewünscht. Voller Begeisterung schickt der Influencer seiner Mutter direkt ein Foto seiner neuesten Errungenschaft. "Oh, wunderschön! Sind das Teller", hakt die nach, was zu weiterer Belustigung des Entertainers führt.

Wahrscheinlich wird der 32-Jährige die alten Implantate nur als nettes Andenken an seine Freundin nutzen und plant nicht, sie zu recyceln. Auch er macht aber kein Geheimnis daraus, dass auch er schon mal den ein oder anderen Beauty-Eingriff hatte. "Ich habe eine Weile Lip Filler ausprobiert", gestand er vor Kurzem in seiner Instagram-Story. Als sein Bart länger wurde, ließ er das Hyaluron wieder auflösen. Ein weiterer Fehltritt sei nach eigener Aussage das Bleichen seiner Augenbrauen gewesen: "Sie passen leider nicht zu mir, was sehr schade ist, weil ich sie an anderen toll finde."

Riccardo Simonetti und Farina Opoku

Farina Opoku, Influencerin

Riccardo Simonetti, TV-Star