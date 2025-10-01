Ronan Keating & Co.: Boyzone feiern emotionales Comeback

Boyzone, Kultband der 90er Jahre, wird sich im kommenden Jahr für ein besonderes Ereignis wieder vereinen: Wie die Band in einem Statement, das The Sun vorliegt, bekannt gab, werden Ronan Keating (48), Shane Lynch (49), Mikey Graham (53) und Keith Duffy (51) am 6. Juni 2026 in London auf der Bühne stehen. Es wäre das erste Konzert in dieser Besetzung seit vielen Jahren. Nachdem die Band mit ihrer Band-Doku "Boyzone: No Matter What" auf Sky Erfolge feierte, erklärte sie in der Mitteilung: "Wir waren von der Resonanz auf die Dokumentation in diesem Jahr wirklich überwältigt und gerührt. Die Liebe, die wir von Fans auf der ganzen Welt erfahren haben, hat uns dazu inspiriert, gemeinsam das ultimative Erlebnis zu schaffen und als Headliner unsere eigene Stadionshow zu spielen."

Obwohl noch keine Einzelheiten der Veranstaltung bekannt sind, wurde bestätigt, dass die Show auch als Tribut an Stephen Gately (†33) gedacht ist. Der ehemalige Sänger der Band verstarb 2009 in seinem Ferienhaus auf Mallorca an einem Lungenödem. Seitdem hatten die verbliebenen Bandmitglieder immer wieder betont, wie sehr ihnen Stephen und die gemeinsamen Erinnerungen fehlen. Das große Bühnencomeback im kommenden Jahr bietet eine Möglichkeit, Stephen in einem besonderen Rahmen zu ehren.

Boyzone ist für Songs wie "Love Me For A Reason", "Words" und "No Matter What" bekannt. In den 90er-Jahren erzielte die Band riesige Erfolge, hatte sechs Nummer-eins-Singles und fünf Nummer-eins-Alben in Großbritannien. Die Gruppe löste sich 2000 auf, damit die Mitglieder an ihren Solokarrieren arbeiten konnten, bevor sie sich 2007 wieder vereinte. Der plötzliche Tod von Stephen 2009 hinterließ tiefe Spuren bei seinen Bandkollegen und Fans weltweit. Trotz des Verlusts spielten Boyzone zwischen 2018 und 2019 ihre Abschiedstournee "Thank You And Goodnight".

Getty Images Keith Duffy, Ronan Keating, Mikey Graham und Shane Lynch im November 2018 in London

Getty Images Stephen Gately in London, Mai 2009

Getty Images Boyzone im Februar 2008

