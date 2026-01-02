Hat sich Nicola Peltz-Beckham etwa die Zähne richten lassen?

Neues Jahr, neues Lächeln? Nicola Peltz-Beckham (30) hat zum Start von 2026 auf Instagram ein Foto aus einem Klub in Florida geteilt. An ihrer Seite: Ehemann Brooklyn (26), mit dem sie die Nacht durchfeierte. Was sofort ins Auge sprang, war aber nicht ihr Partner – sondern ein deutlich strahlendes, weißes Gebiss, das nach frisch gemachten Veneers aussah. In den Schnappschüssen grinste die Schauspielerin breit, während im Hintergrund die Party tobte. Aufgenommen wurde das Bild zum Jahreswechsel, gepostet wurde es in ihrer Story und im Feed, wo Nicola kurz darauf die Kommentarfunktion deaktivierte.

Anlass dafür waren vermutlich harsch formulierte Reaktionen unter einem vorherigen Post, die sich nicht nur um ihr Aussehen, sondern vor allem um den anhaltenden Familienstreit rund um Brooklyn drehten. Mehrere Nutzer warfen Nicola dort vor, eine "kontrollierte und kalte Schönheit" zu verkörpern. Andere forderten sie auf, Brooklyn zu einem Gespräch mit seinen Eltern zu bewegen. Während Nicola in Miami feierte, zeigten David (50) und Victoria Beckham (51) auf Social Media Einblicke in ihre Feiertage in den Cotswolds, sprachen über Dankbarkeit – und hofften laut Berichten weiterhin auf eine Annäherung mit Brooklyn.

Doch wie steht es nun um Nicolas auffällig strahlendes Lächeln? Zu dem vermeintlichen Zahn-Update äußerte sich das Model zwar nicht, allerdings behauptete der Zahnarzt Mervyn Druian vom London Centre for Cosmetic Dentistry gegenüber Daily Mail: "Meiner Meinung nach sind die Zähne auf einem Foto von 2020 bereits Veneers. Das neueste Bild zeigt ebenfalls Veneers, sie wirken jedoch etwas größer und ausgeprägter."

Instagram / nicolaannepeltzbeckham Brookly und Nicola Peltz-Beckham, Januar 2026

Getty Images / Pascal Le Segretain Nicola und Brooklyn Peltz-Beckham, 2025

Instagram / brooklynpeltzbeckham Brooklyn und Nicola Peltz-Beckham, April 2025