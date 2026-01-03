Dessous-Geschenk für Tochter: Travis Barker erntet Shitstorm

Alabama Luella Barker (20), die Tochter von Musiker Travis Barker (50) und Model Shanna Moakler (50), wurde zu Weihnachten reich beschenkt – und trotzdem scheint die Stimmung nur wenige Tage später auf dem absoluten Tiefpunkt. Auslöser war ein fast zehnminütiges Video, das die Influencerin an Weihnachten teilte. Darin packte sie Dutzende hochpreisige Präsente aus – darunter BHs, Korsagen und Unterwäschesets der Luxusmarke Agent Provocateur. Die 20-Jährige zeigte die Geschenke stolz und kommentierte eingangs: "Also, mein Dad ist bei Agent Provocateur ein bisschen eskaliert." Kurz darauf hagelte es Kritik, die Geschenke des Musikers seien überaus unangemessen für die eigene Tochter. Travis, der mit Kourtney Kardashian (46) verheiratet ist, geriet ins Kreuzfeuer – bis Alabama auf TikTok nun wutentbrannt klarstellte, was es mit den Geschenken auf sich hat.

Alabama, die in ihrem Statement-Video eine gerüschte Schlafhaube trägt, zeigt sich offen genervt von den Reaktionen ihrer Fans. "Warum versucht ihr, aus diesem Dessous-Ding so ein Thema zu machen?", schimpft sie und fährt dann fort: "Kourtney hat die Dessous ausgesucht. Kourtney! Denkt ihr, mein Dad hätte das gemacht? Nein!" Ihr Vater habe lediglich für die Wäsche bezahlt. Weiter betont sie, dass es nichts Verwerfliches daran gebe, sich als junge Frau über hübsche Unterwäsche zu freuen, und forderte ihre Kritiker auf, sie in Ruhe zu lassen. Wie sehr sie die Kritik an ihrem geliebten Papa verletzt hat, wird auch in ihren abschließenden Worten deutlich: "Ich werde euch nie wieder meine Geschenke zeigen. Ich hasse euch. Ich hasse wirklich, Leute", so Alabama.

Während sich auf Social-Media-Plattformen wie TikTok und Reddit hitzige Diskussionen über Geschmack, familiäre Grenzen und die zwischenmenschlichen Dynamiken im Hause Barker-Kardashian entzündeten, zeichnen Fans, die Alabama schon länger folgen, ein anderes Bild. Sie sehen in der jungen Frau eine mittlerweile erwachsene Tochter, die offen mit ihrem Vater über Mode redet und ihn gern um sich hat – auch wenn sie längst eine eigene Wohnung besitzt. Der Blink-182-Schlagzeuger, der mit Kourtney einen gemeinsamen Sohn namens Rocky hat, pflegt mit Alabama ein äußerst enges Verhältnis. Die Influencerin verbringt bis heute viel Zeit im gemeinsamen Patchwork-Haushalt und betont immer wieder, wie wohl sie sich in diesem Familiengefüge fühlt.

Anzeige Anzeige

Instagram / travisbarker Travis Barker mit seiner Tochter Alabama

Anzeige Anzeige

Imago Travis Barker und Kourtney Kardashian, 2022

Anzeige Anzeige

Getty Images Alabama und Travis Barker im September 2022