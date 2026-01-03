Ellie Goulding datete zwischen ihren Beziehungen Frauen

Ellie Goulding (39) spricht so offen wie selten über ihr Liebesleben: In der Realityshow "Love Thy Nader" von Model Brooks Nader (28) verrät die Sängerin, dass sie zwischen ihren leidenschaftlichen Beziehungen zu Männern auch Frauen datet. Die Folge wurde im vergangenen Sommer aufgezeichnet, die Aussagen liefen erst kürzlich. Heute ist Ellie mit Schauspieler Beau Minniear zusammen, mit dem sie ihr erstes gemeinsames Kind erwartet. Ihren Babybauch zeigte sie öffentlich bei den Fashion Awards 2025 in London, wo sie entspannt über den roten Teppich ging.

In der Sendung plaudern Ellie und Brooks über Beziehungsmodelle. Als Brooks sagt: "Vielleicht gehe ich auch mal den anderen Weg", antwortet Ellie prompt: "Genau das mache ich. Es funktioniert jedes Mal", zitiert von "Love Thy Nader". Die Musikerin spricht von Romanzen, die "toxisch, flüchtig und leidenschaftlich" seien, und gesteht lachend, solche Gefühlsstürme seien "großartiges Songmaterial". Die Szenen entstanden kurz bevor sie im Juli mit Beau in Verbindung gebracht wurde. Seitdem zeigen sich die beiden auch privat, reisten zusammen nach Italien, und Beau taucht sogar in Ellies Musikvideo "Destiny" auf. Ihre frühere Ehe mit Caspar Jopling (33) ist beendet, wie Ellie bereits 2024 öffentlich machte; gemeinsam kümmern sie sich weiter um Sohn Alfred.

Privat setzt Ellie auf klare Zeichen und kleine Gesten. Bei ihrem Red-Carpet-Debüt mit Babybauch strahlte sie in einem Look, der nichts kaschierte und viel Selbstbewusstsein vermittelte. Mit Beau teilt die Sängerin unaufgeregte Momentaufnahmen aus dem Alltag, während sie musikalisch ihr nächstes Kapitel vorbereitet. Hinter den Kulissen engagiert sich Ellie zudem seit Jahren für Klima- und Umweltthemen sowie soziale Projekte, unterstützt Initiativen für Frauen, und nutzt ihre Reichweite regelmäßig für gute Zwecke. Diese Mischung aus Bodenständigkeit, künstlerischer Offenheit und persönlicher Nähe prägt auch die Art, wie die Musikerin über Liebe und Beziehungen spricht.

Getty Images Ellie Goulding, März 2025

IMAGO / Matrix Caspar Jopling und Ellie Goulding, Juni 2019

Getty Images Schwangere Ellie Goulding, Fashion Awards 2025 in London