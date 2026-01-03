Seltener Anblick: Elton John zeigt seine Söhne im Netz

Elton John (78) teilt sein Familienglück ausnahmsweise mit seinen Fans. Normalerweise hält der Sänger seine Kinder eher aus der Öffentlichkeit heraus und ermöglicht ihnen ein Leben ohne Blitzlichtgewitter. Auf einer Neujahrsparty von Donatella Versace (70) hatte er nun aber auch seine beiden Jungs dabei und zeigt ein stolzes Gruppenbild auf Instagram. Zusammen mit seinem Mann David Furnish (63) und den Teenagern Zachary und Elijah strahlt Elton in die Kamera. Dabei fällt vor allem auf, wie groß die Söhne der Popikone mittlerweile sind. Mit 14 und zwölf Jahren sind die beiden längst keine kleinen Kinder mehr und größentechnisch haben sie Papa Elton auch schon eingeholt.

Familie spielt für Elton mittlerweile die größte Rolle in seinem Leben. Sohnemann Zachary besucht seit einiger Zeit das renommierte Marlborough College, eine der angesehensten Privatschulen Großbritanniens. Die Schule genießt einen großartigen Ruf und beherbergte in der Vergangenheit auch prominente Schüler wie Prinzessin Kate (43). Berichten von BBC zufolge suchten der 78-Jährige, Gatte David und Nesthäkchen Elijah sich im Sommer eine Bleibe in der Grafschaft Wiltshire, um näher bei Zachary zu wohnen und so mehr Familienzeit verbringen zu können. Gleichzeitig behält die Familie aber ihr nobles Anwesen in der Nähe von London.

Mittlerweile hat Elton auch endlich genug Zeit, im Leben seiner Kinder präsent zu sein, denn 2023 beendete er seine Bühnenkarriere nach mehreren Jahrzehnten. Im Juli 2023 spielte er nach fast fünf Jahren Abschiedstournee sein letztes Konzert in Stockholm. Elton erklärte damals, sich mehr Zeit für die Familie nehmen zu wollen. Parallel kämpfte er auch immer wieder mit gesundheitlichen Problemen, wie unter anderem seiner schwindenden Sehkraft. Das bedeutete aber nicht, dass Elton musikalisch untätig blieb. 2025 veröffentlichte er zusammen mit der US-Country-Sängerin Brandi Carlile das neue Album "Who Believes in Angels?" – und das mit Erfolg: Die Platte stieg auf Platz eins der britischen Album-Charts ein und markierte das zehnte Nummer-eins-Album in seiner Karriere.

Instagram / sugarkikz Elton John und seine Söhne im Juli 2024

Tim P. Whitby, Getty Images Europe Elton John und David Furnish auf dem London Film Festival für "Never Too Late", Oktober 2024

Getty Images Elton John und Brandi Carlile bei "The Howard Stern Show" in New York