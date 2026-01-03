Lily Allens Kinder kämpfen nach Trennung von David Harbour

Lily Allen (40) spricht endlich Klartext über die turbulenten vergangenen Monate – und darüber, wie sehr ihre Familie die Veränderungen spürt. In ihrem Podcast "Miss Me?" erzählte die Sängerin, dass ihre Töchter Ethel und Marnie nach dem Umzug von New York zurück nach Großbritannien mit dem neuen Alltag kämpfen. Neue Schule, neues Zuhause, neues Umfeld – und dazu die Trennung von David Harbour (50) nach vier Jahren Ehe. "Es ist viel los. Wir haben Häuser gewechselt, Länder gewechselt, Schulen gewechselt, und das ist eine Menge", sagte Lily. Die Musikerin beschrieb offen, dass die Mädchen mitten in der Teenagerzeit stecken, ihre Persönlichkeiten formen – und sie als Mutter gleichzeitig wieder Vollzeit arbeite und viel reise.

Im Podcast legte Lily weiter nach und zeichnete ein schonungsloses Bild ihres Jahres: "Ich habe ein Album fertiggestellt, ich habe mir die Brüste machen lassen, ich hatte einen Nervenzusammenbruch, ich war eine Weile im Krankenhaus, ich bin rausgekommen, habe eine Zeit lang gepodcastet, dann habe ich eine der härtesten Rollen im Theater gespielt und mich jeden Abend sieben Wochen lang umgebracht", sagte sie über ihre "Hedda Gabler"-Zeit. Auch die Rückkehr nach London hinterließ Spuren im Familienalltag – bis hin zum Akzent: "Jetzt klingt Marnie richtig wie Prinzessin Margaret", witzelte Lily, die zuvor noch die New-York-Färbung ihrer Tochter gewohnt war. Gleichzeitig hält die Künstlerin fest, dass Ethel und Marnie trotz allem Stabilität suchen: neue Freundeskreise, erste Schwärmereien, der Wunsch nach einem sicheren Zuhause – und die Erkenntnis, dass Mamas Arbeit all das mitträgt.

Bemerkenswert konstant blieb eine Verbindung, die der Familie wichtig ist: Ethel und Marnie schreiben weiterhin mit ihrem früheren Stiefvater David. "Ich halte mich da raus", sagte Lily der Zeitung The Observer und erklärte, die Kinder regelten das selbst über ihre Handys. Der Fokus der Sängerin liegt darauf, für ihre Töchter verlässlich da zu sein – auch wenn sich ihre Rolle verändert hat. Nach Jahren als Zuhause-Mama ist sie nun alleinerziehend und beruflich wieder voll eingespannt. Privates stand bei Lily immer mit im Vordergrund: Ethel und Marnie stammen aus ihrer Ehe mit Sam Cooper, und in Interviews betonte die Musikerin wiederholt, wie sehr sie den Mädchen in Phasen der Veränderung Struktur geben will – ob beim Schulwechsel, beim Ankommen in der neuen Nachbarschaft oder bei kleinen Alltagsritualen, die in stürmischen Zeiten Halt geben.

Getty Images David Harbour und Lily Allen, Mai 2022

Getty Images Lily Allen und David Harbour, Juni 2021

Clive Rose/Getty Images Sam Cooper und Lily Allen

