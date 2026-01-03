Sarah Shahi spricht über Trennung von Co-Star Adam Demos

Sarah Shahi (45) macht das Liebes-Aus mit Adam Demos (40) offiziell – und spricht offen über den Schmerz dahinter. Die Schauspielerin bestätigte in einem Gespräch mit dem Magazin Us Weekly, das am 2. Januar veröffentlicht wurde, dass die Beziehung nach rund fünf gemeinsamen Jahren beendet ist. Kennengelernt hatten sich Sarah und Adam 2021 am Set der Netflix-Serie Sex/Life in den USA, aus der Kollegialität wurde eine Partnerschaft. Nun ist Schluss, und Sarah beschreibt, wie schwer sich das anfühlt, wenn eine private Trennung zugleich auf öffentlicher Bühne stattfindet. Sie macht klar: Es ist vorbei, und sie geht den nächsten Schritt ohne ihren Co-Star.

Im Interview gewährt die Seriendarstellerin einen seltenen Blick hinter die Kulissen des Promialltags. "Es gab einen Teil der Beziehung, der den Leuten wirklich gehört zu haben schien, was sehr süß und herzerwärmend war", sagte Sarah gegenüber Us Weekly. "Die Kehrseite ist, wenn es endet, hat man das Gefühl, man erlebt es zweimal." Sie erlebe die Trennung emotional im Privaten – und ein zweites Mal in großem Rahmen. Auch auf ihr früheres Ehe-Aus kommt sie zu sprechen: Die Entscheidung, die 11-jährige Ehe mit Steve Howey (48) zu beenden, sei schmerzhaft, aber notwendig gewesen, erklärt sie. Schon 2023 sagte sie im Podcast "Not Skinny But Not Fat": "Scheidung ist nichts Schlechtes. Es bedeutet kein Versagen" und betonte, dass man miteinander gewachsen sei. Über Adam erzählte sie zudem, die Anziehung sei nicht sofort gewesen, vielmehr habe sich alles mit der Zeit entwickelt – aus Respekt und geteilten Werten.

Privat stand für Sarah lange die Familie im Mittelpunkt. Mit ihrem Ex-Mann Steve hat sie drei Kinder: Sohn William sowie die Zwillinge Violet und Knox. Nach der Trennung von Steve fand sie in Adam neue Nähe, die zunächst am Set begann und dann abseits der Kameras wuchs. Freunde beschrieben die beiden als eng verbunden, doch zuletzt mehrten sich die Anzeichen für Distanz. Sarah betonte immer wieder, wie wichtig ihr ein respektvoller Umgang ist – etwa, wie sehr sie mochte, wie Adam über seine Mutter und über Frauen sprach. Heute blickt die Schauspielerin auf beides zurück: auf eine Ehe, die sie geprägt hat, und auf eine Liebe, die sie mit Wärme erinnert, auch wenn sie nun endet.

Getty Images Sarah Shahi bei den Environmental Media Awards

Getty Images Adam Demos und Sarah Shahi im Dezember 2021 in Santa Monica

Getty Images Steve Howey und Sarah Shahi mit ihrem Sohn William Wolf, 2019