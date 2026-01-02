Hollywood-Star Kate Hudson weint fast täglich

Kate Hudson (46) hat es selbst verraten: Sie ist nah am Wasser gebaut und das nicht zu knapp. Im Gespräch mit People erzählte die Schauspielerin, dass sie derzeit "jeden Tag" in Tränen ausbrechen könnte. "Ich weine wirklich leicht. Ich bin eine, die schnell weint", sagte Kate und gestand, dass dafür sogar ein berührender Instagram-Post reicht. Die Offenbarung machte sie rund um ihren Auftritt bei den Gotham Awards am 1. Dezember in New York, wo sie gemeinsam mit Hugh Jackman (57) und weiteren Co-Stars erschien. Anlass war der Kinostart von "Song Sung Blue", über den Kate und Hugh offen sprachen.

Über die Familien-DNA in Sachen Gefühle redete die Golden-Globe-Nominierte ebenfalls freimütig. "Wir sind alle Heulsusen", sagte Kate gegenüber People und zählte auf, dass in ihrem Clan rund um Mama Goldie Hawn (80) und Bruder Oliver Hudson (49) viel gefühlt und gern geweint wird. Eine kleine Ausnahme gebe es aber: "Alle, außer vielleicht Pa und Wyatt", meinte sie mit Blick auf Kurt Russell (74) und ihren Bruder Wyatt Russell. Im gleichen Atemzug schwärmte Kate von der Zusammenarbeit mit Hugh: "Seine Superkraft ist Verbindung – auf der Bühne, am Set, mit jedem", sagte sie. Hugh erwiderte den Respekt: Er habe bei fast 50 Filmen viel erlebt, "aber die Mischung aus Vorbereitung und Instinkt – niemand macht das besser als Kate", sagte er dem Magazin. Der Film, der jetzt im Kino läuft, erzählt die Geschichte von Claire und Mike, die 1989 als Neil-Diamond-Tribute-Band Lightning & Thunder starten und sich vom Beruflichen ins Romantische treiben lassen. Für ihre Rolle ist Kate bei den Golden Globes am 11. Januar als Beste Hauptdarstellerin in der Kategorie Musical/Komödie nominiert.

Abseits der Leinwand zeigt die Aktrice ihre weiche Seite schon lange gern – Familie steht bei ihr hoch im Kurs. In Interviews betont Kate immer wieder, wie eng der Austausch mit Goldie ist und wie sehr sie den Humor und die Erdung in ihrem Familienkreis schätzt. Bruder Oliver, selbst Schauspieler, ist für die "Glass Onion"-Darstellerin ein ständiger Sparringspartner, mit dem sie auch Privates bespricht. Dass Tränen dabei dazugehören, nimmt die dreifache Mutter gelassen: Für sie ist Weinen, wie sie People sagte, "immer etwas Gutes". In ihrem Umfeld gilt Kate als sehr emotional – besonders bei Kindern, großen Gesten oder kleinen, echten Momenten, die sie auch auf Social Media demnach mit feuchten Augen teilt.

Getty Images Kate Hudson bei den Gotham Awards im Cipriani Wall Street in New York City

Getty Images Hugh Jackman und Kate Hudson bei einem Gespräch über "Song Sung Blue" im 92NY in New York City

Getty Images Kate Hudson und Goldie Hawn bei der Premiere von "Glass Onion: A Knives Out Mystery"