Goldie Hawn verzückt über zauberhafte Enkel-Bilder aus Aspen

Goldie Hawn (80) und Kurt Russell (74) beenden das Jahr mit bezaubernden Familienschnappschüssen ihrer Enkelkinder Buddy und Boone, die von Mama Meredith Hagner auf Instagram geteilt wurden. Die beiden Kleinen, vier und ein Jahr alt, sind die Söhne von Wyatt Russell und Meredith und erobern mit ihren langen blonden Haaren, die sie aussehen lassen wie Mini-Versionen ihres Vaters, alle Herzen. Auf den Bildern, die an verschiedenen Orten entstanden sind – vom Strand bis in die Berge –, genießen die Kinder und ihre Familie gemeinsame Momente in der Natur. Die Fotos sind ein Rückblick auf ein ereignisreiches Jahr, in dem die Familie ihr Leben grundlegend veränderte. Zum Schutz wurden die Gesichter der Kleinen jedoch unkenntlich gemacht.

Anfang 2025 zog Wyatt mit seiner Familie nach Aspen, Colorado, nachdem Waldbrände in Los Angeles einen Neuanfang notwendig gemacht hatten. Aspen ist ein Ort mit besonderer Bedeutung für Wyatt, wo er viele Jahre verbrachte und wo auch seine Eltern ein Ferienhaus besitzen. Die junge Familie richtete sich dort ganz neu ein. Meredith schwärmte in ihrem Instagram-Post von diesem Schritt: "2025 – Umzug in ein kleines Paradies in den Bergen am Fluss, so viel Familie, Kunst, versteckte Strände und pure Magie mit meinen kleinen Jungs." Weihnachten verbrachte wie jedes Jahr der gesamte Hawn-Russell-Clan in Aspen, wo nach althergebrachter Tradition "The Night Before Christmas" vorgelesen wird und Santa Claus den Kindern einen Überraschungsbesuch abstattet.

Goldie genießt ihre Rolle als Großmutter über alle Generationen hinweg. Von Oliver Hudsons (49) drei Kindern wie auch Kate Hudsons (46) Nachwuchs, Ryder, Bingham und Rani, schwärmt die Schauspielerin, die als mütterlicher Anker der Familie gilt. Auch die Beziehung zu ihren Schwiegertöchtern wie Meredith ist besonders. Zum 70. Geburtstag von Goldie ließ Meredith mit liebevollen Worten ihrer Dankbarkeit freien Lauf und schrieb: "Wenn du denkst, sie ist in ihren Filmen magisch, solltest du sehen, wie sie durchs Leben geht." Im Kreise ihrer Familie, deren Zusammenhalt sie über Jahre hinweg mit ihrer unermüdlich positiven Einstellung geprägt hat, fand Goldie wieder einmal einen besonderen Jahresabschluss.

Getty Images Goldie Hawn und Colman Domingo bei den St. Regis World Snow Polo Championships 2025 in Aspen, Colorado

Instagram / merediththeweasel Meredith Hagner und Wyatt Russell mit Boone und Buddy 2025

Instagram / merediththeweasel Meredith Hagner mit ihren Kindern Buddy und Boone 2025

Getty Images Kurt Russell und Goldie Hawn mit ihren Kindern Kate Hudson, Oliver Hudson und Wyatt Russell