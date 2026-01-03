Teures Makeover: Annie Knight enthüllt ihre Beauty-OPs

OnlyFans-Star Annie Knight spricht offen über ihre 52.734 Euro-Verwandlung – und liefert die Details gleich mit. In einem Gespräch mit dem US-Magazin Us Weekly schildert die Australierin, wie sie seit 2020 Schritt für Schritt an ihrem Aussehen gefeilt hat: von ersten Lippenfillern über vorsorgliches Botox bis hin zur Brustvergrößerung im Jahr 2022 in Sydney. Später kamen Kinn-Filler, Invisalign für die Zähne und schließlich eine Nasen-OP hinzu. Die Social-Media-Bekanntheit erklärt, dass sie sich durch die Eingriffe heute sicherer und "mehr wie sie selbst" fühlt.

Im Interview beschreibt Annie, woher der Wunsch nach Veränderungen kam. "Ich war, seit ich 10 war, so unsicher wegen meiner Lippen", sagt sie gegenüber Us Weekly und erzählt auch, wie sie sich jahrelang eine größere Oberweite wünschte. Als sie finanziell auf eigenen Beinen stand, investierte sie etwa 8.505 Euro in die Brust-OP – und fühlte sich danach "mehr wie eine Frau". 2023 folgten "ein bisschen Kinn-Filler", die Zahnkorrektur mit Invisalign und schließlich eine rund 8.505 Euro teure Rhinoplastik. Weil sie für die Nasen-OP nach Sydney reiste, fielen zusätzlich etwa 4.252 Euro für zwei Wochen Unterkunft an. Insgesamt summierten sich ihre Beauty-Ausgaben auf etwa 52.734 Euro. "Es ist verrückt", sagt sie über den Effekt. "Ich kann ohne Make-up rausgehen und fühle mich viel selbstbewusster", so Annie in Us Weekly.

Abseits der OP-Zahlen gibt Annie Einblicke in ihr persönliches Empfinden. Die Influencerin hatte ihre Hauptunsicherheiten bei Nase, Lippen, Zähnen und Brust verortet – kleine Korrekturen, die in ihren Augen die Gesichtsform "kohärenter" machten. Rückblickend blättert sie durch alte Fotos und staunt über die Veränderung, ohne sich fremd zu fühlen. "Ich sehe so anders aus, aber nicht so anders, dass es sich nicht mehr wie ich anfühlt", sagt sie in Us Weekly. Privat legt sie Wert darauf, sich im Alltag wohler zu fühlen: ein Hauch Make-up statt Vollmaske, mehr Gelassenheit beim Rausgehen, weniger Grübeln vor dem Spiegel – Schritte, die ihr nach eigener Aussage neues Selbstvertrauen gegeben haben.

Instagram / anniekknight Annie Knight, 2025

Instagram / anniekknight Annie Knight, OnlyFans-Creatorin

Instagram / anniekknight Annie Knight, OnlyFans-Creatorin

