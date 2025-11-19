Wegen Krankheit: Schwangere Elsie Hewitt hat große Schmerzen

Elsie Hewitt, die Freundin von Pete Davidson (32), hat offen über die Herausforderungen gesprochen, die ihre Schwangerschaft mit sich bringt. Die britische Schauspielerin, die mit dem Comedian ihr erstes Kind erwartet, leidet am Hypermobilen Ehlers-Danlos-Syndrom. Diese genetische Erkrankung, die vor allem durch Gelenkprobleme und chronische Schmerzen geprägt ist, hat die werdende Mutter in eine nahezu durchgehende Schmerzsituation versetzt. Ein Video, das sie kürzlich auf Instagram teilte, gibt Einblicke in ihren Alltag: "Ich bin nahezu rund um die Uhr in Agonie." Bereits zuvor hatte sie ihre Community um Ratschläge gebeten und bedankte sich nun für die Hoffnung und Tipps, die sie von anderen Frauen in ähnlichen Situationen erhalten hat.

Elsie versucht, ihre Beschwerden mit verschiedensten Methoden zu lindern, darunter Dehnen, Physiotherapie, Akupunktur und Schmerztherapien. Doch bisher zeigen sich nur geringe Verbesserungen – was sie dazu veranlasste, ihre Follower nach Erfahrungen zu fragen. Durch diese Berichterstattung sprach sie auch über den Zusammenhang von Ehlers-Danlos-Syndrom und Endometriose, einer weiteren Erkrankung, mit der sie lebt. Die Schauspielerin erinnert sich, wie sie sich zuvor einer Endometriose-Exzision unterzog, in der Hoffnung, ihre Fruchtbarkeit zu bewahren. Tatsächlich sei ihre Schwangerschaft eine Überraschung gewesen, wie sie in einem Interview mit People erzählte: "Ich war überzeugt, dass ich keine Kinder bekommen könnte. Es fühlt sich wie ein Instinkt an, dass es doch möglich wurde."

Elsie und Pete scheinen trotz aller Hindernisse den Fokus auf das Familienglück zu legen. Anfang des Jahres schwärmte die Schauspielerin davon, was für einen einfühlsamen Vater Pete abgeben werde. Die beiden bereiten sich intensiv darauf vor, ihrem Kind ein liebevolles Zuhause zu schaffen. Pete, der für seine humorvolle Art bekannt ist, bringt augenscheinlich die nötige Leichtigkeit in den Alltag des Paares. Während Elsie mit den körperlichen Belastungen zu kämpfen hat, scheint die Beziehung der beiden ein starkes Fundament zu sein, auf dem sie gemeinsam den Herausforderungen entgegentreten.

Getty Images Elsie Hewitt, Schauspielerin

IMAGO / Cover-Images Elsie Hewitt und Pete Davidson im Juli 2025

Instagram / elsie Elsie Hewitt, August 2025