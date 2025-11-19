Olivia Munn erlitt Lebensmittelvergiftung nach Sushi-Dinner

Olivia Munn (45) hat ein Dinner-Erlebnis geteilt, das sie so schnell nicht vergessen wird. In der Show "Today with Jenna & Friends" berichtete die Schauspielerin, dass sie einmal Sushi während eines Bads in einem Hotel in Vancouver gegessen hat – ein verhängnisvoller Fehler. "Ich war erschöpft und habe einfach beides kombiniert", erzählte sie von dem Abend. Am nächsten Tag stellte sich jedoch heraus, dass die Kombination aus warmem Badewasser und rohem Fisch keine gute Idee war: Olivia erlitt eine starke Lebensmittelvergiftung und musste sich am Flughafen in einen Mülleimer übergeben.

In der TV-Show gab Olivia zu, dass sie das Sushi auf dem Rand der Wanne abgestellt hatte, während sie im Bad entspannte. Obwohl das Sushi ihrer Meinung nach kühl blieb, könnten die warmen Dämpfe des Badewassers die empfindliche Delikatesse beeinflusst haben. Die Folge war ein unangenehmer Tag am Flughafen, den die Schauspielerin mit Humor schilderte: "Ich habe aus der Ferne in den Müll gespuckt – großartige Treffsicherheit." Trotz des peinlichen und unangenehmen Vorfalls bekannte Olivia in der Show, dass sie immer noch ein großer Fan von ausgedehnten Bädern sei, auch wenn sie in Zukunft wohl auf Snacks in der Wanne verzichten werde.

Olivia ist kein Neuling, wenn es um ungewöhnliche Geschichten rund um Badewannen geht. Bereits im Oktober sorgte sie für Lacher, als sie ihre Nacht in der Wanne ihres Pariser Hotelzimmers verbrachte, weil ihre Familie das gesamte Bett und das Wohnzimmer für sich beansprucht hatte. Humorvoll und gelassen erklärte sie damals in einem Video, dass das Badezimmer ein überraschend gemütlicher Rückzugsort war. Vielleicht ist die Badewanne für Olivia nicht nur ein Ort der Entspannung, sondern auch ein Platz für kreative und erinnerungswürdige Momente – auch wenn nicht alle davon positiv im Gedächtnis bleiben.

Getty Images Olivia Munn, Schauspielerin

