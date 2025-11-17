Zayden Michael: Tori Kelly ist zum ersten Mal Mama geworden

Tori Kelly (32) hat aufregende Neuigkeiten zu verkünden: Die Sängerin ist zum ersten Mal Mutter geworden! Am 11. November 2025 erblickte ihr kleiner Sohn das Licht der Welt, wie sie stolz auf Instagram mitteilte. Gemeinsam mit ihrem Mann André Murillo freut sich Tori über ihren Sohn, der den Namen Zayden Michael Murillo trägt. Die frischgebackenen Eltern teilten auch liebevolle erste Fotos des Babys und schrieben dazu: "Wir lieben dich so sehr, süßer Junge."

Die Schwangerschaft hatte Tori bereits im Sommer bekanntgegeben, als sie gerade mit Ed Sheeran (34) auf Tour war. In einem emotionalen Post reflektierte sie über diese besondere Zeit und schrieb, dass ihr Baby schon vor der Geburt elf Länder bereist habe. Die Geburt ihres Sohnes ist der erste Nachwuchs für Tori und André, die 2018 geheiratet haben und ihre Beziehung bislang weitgehend privat gehalten haben.

Mit ihrer Ankündigung hat Tori einen weiteren Meilenstein in ihrem Leben erreicht, der ihre Fans begeistert. Die Sängerin, die mit ihrer Hit-Single "Dear No One" berühmt wurde, und André, ein ehemaliger Basketballspieler, scheinen ihre Ehe und ihr Familienleben stets mit viel Liebe und Zusammenhalt zu gestalten. Bereits bei der Verkündung ihrer Schwangerschaft ließen die beiden keinen Zweifel an ihrer Freude über die kleine Familie, die sie nun sind.

Anzeige Anzeige

Instagram / torikelly Tori Kelly im Mai

Anzeige Anzeige

Instagram / torikelly Tori Kellys Sohn Zayden Michael

Anzeige Anzeige

Instagram / andremurillo André Murillo und Tori Kelly im November 2020