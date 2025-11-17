Kathi Wagener: Kevin zeigt kein Interesse an Baby Nr. 3

Katharina Wagener (30) und Kevin Yanik (27) erwarten derzeit ihr drittes gemeinsames Kind, doch von einem harmonischen Familienglück scheint keine Rede zu sein. Nur wenige Tage nach der Verkündung der Schwangerschaft haben sich die beiden Reality-Stars getrennt. Bei einer Instagram-Fragerunde wollte ein neugieriger Fan nun von Katharina wissen, ob Kevin überhaupt Interesse an dem ungeborenen Baby zeigt. Ihre Antwort fiel klar aus: "Keine Ahnung. Nach meinem Gefühl her – nein." Besonders brisant: Laut Aussage von Katharina habe Kevin vor Kurzem betont, dass er "nur zwei Kinder" habe.

Doch das war nicht die einzige brisante Frage, die Katharina in ihrer Fragerunde beantworten musste. Als jemand wissen wollte, ob Kevin vielleicht gedacht habe, dass sie ihm das Kind "untergejubelt" habe, fand die dreifache Mutter deutliche Worte: "WTF – wie genau soll das funktionieren? Wir sind beide erwachsen und uns dem Risiko bewusst, dass da was entstehen kann, wenn man miteinander schläft und den Akt zu Ende bringt." Damit räumte sie jegliche Spekulationen aus dem Weg und machte klar, dass es dafür keine Grundlage gibt.

Katharina, die durch Reality-TV und ihre Social-Media-Aktivitäten einen großen Bekanntheitsgrad erlangt hat, zeigt sich trotz privater Turbulenzen weiterhin stark. Ihre beiden Söhne stehen ihr dabei offenbar zur Seite. Mit ihnen hatte sie erst kürzlich in einem emotionalen Video gefeiert, dass das dritte Baby ein weiterer Junge wird. Der blaue Konfettiregen aus dem geplatzten Ballon war für die Influencerin ein ganz besonderer Moment, den sie sichtlich genoss. Trotz allem meistert sie die Herausforderungen des Alltags in ihrer Rolle als Mutter mit Engagement und teilt ihre Höhen und Tiefen offen mit ihrer Community.

Instagram / kathiwagener Kathi Wagener im November 2024

Instagram / kathiwagener Kathi Wagener und Kevin Yanik mit ihren Kindern, August 2025

Instagram / kevinyanik Kevin Yanik, Influencer