Unfall beim Backen: Stefano Zarrella musste ins Krankenhaus

Stefano Zarrella (34) hat sich ordentlich verletzt - ausgerechnet in der Küche. Der Social-Media-Star, der seine Fans regelmäßig mit Koch- und Backvideos begeistert, musste am Wochenende nach einem Unfall beim Backen ins Krankenhaus. Beim Zubereiten von Churros geschah das Unglück, als plötzlich heißes Fett aus der Pfanne spritzte und sein Gesicht traf. "Ich war komplett im Schock und hatte richtig Panik, weil ich nicht wusste, wie schlimm es ist und hatte um ehrlich zu sein auch Angst in den Spiegel zu gucken.", schrieb er seinen Followern auf Instagram. Zum Glück war Hilfe schnell zur Stelle: Sein Bruder Giovanni Zarrella (47) eilte ihm zur Seite und brachte ihn ins Krankenhaus. Die Ärzte gaben Entwarnung und betonten, dass der 32-Jährige noch einmal Glück im Unglück hatte.

In einem emotionalen Instagram-Beitrag teilte Stefano nicht nur den Unfallhergang, sondern warnte seine Fans auch vor weiteren Haushaltsgefahren. So erklärte er auf Anraten der Ärzte: "Wärmflaschen können gefährlich sein, sie können aufplatzen oder einreißen und richtig schlimme Verbrennungen verursachen." Dankenderweise richtete er warme Worte an seine Familie, die ihn stets unterstützt, sowie an das medizinische Personal, das sich um ihn kümmerte. "Ihr macht einen unglaublich tollen Job. Wahre Superhelden seid ihr!", schrieb der Influencer, der sich nun Zeit nehmen möchte, um sich vollständig zu erholen.

Stefano, der auf Social Media nicht nur mit Rezepten, sondern auch mit tiefem Familienzusammenhalt begeistert, zeigte sich bewegt von der Unterstützung seiner Liebsten. Der Bruder des bekannten Sängers und Moderators Giovanni gab im Posting Einblicke in die enge Verbindung zu seiner Familie: "Danke an meine unglaubliche Familie, die IMMER hinter mir steht, sowohl vor als auch hinter der Kamera." Die Fans des charismatischen Hobbykochs hoffen nun auf eine schnelle Genesung und freuen sich bereits darauf, bald wieder kreative Küchenkünste von ihm zu sehen.

Instagram / stefanozarrella Stefano Zarrella, Content-Creator

Instagram / stefanozarrella Stefano Zarrella nach Küchenunfall 2025

Instagram / stefanozarrella Stefano Zarella nach Küchenunfall 2025